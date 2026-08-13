Feira de Santana divulga candidatos ao Minha Casa, Minha Vida

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Os beneficiários do Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) de Feira de Santana foram divulgados nesta quinta-feira, 13. A prefeitura da cidade baiana compartilhou uma nova lista de candidatos pré-selecionados ao programa, que estavam no cadastro reserva.

De acordo com o edital, que foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), os convocados deverão se apresentar na Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, localizada na Avenida Senhor dos Passos, nº 212, no centro de Feira de Santana.

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Eles devem levar a documentação necessária para a etapa de verificação, como: documento oficial de identificação com foto; CPF; documento que comprove o estado civil; declaração de união estável, quando for o caso e folha-resumo do CadÚnico atualizada.

Além de comprovante de residência emitido há no máximo 90 dias, atestado médico para candidatos que declararam deficiência e laudo médico atualizado para famílias que informaram ter integrante com câncer, doença rara ou crônica.

O atendimento será feito entre os dias 17 de agosto e 25 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 16h, e contempla os residenciais Rio de Janeiro I, Parque Sabiá I, Parque das Camélias I e Parque das Camélias II.