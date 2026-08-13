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Feira de Santana divulga candidatos ao Minha Casa, Minha Vida

Prefeitura da cidade compartilhou lista com beneficiários do programa

Franciely Gomes
Por
Apartamentos estão espalhados por diversos bairros da cidade
Apartamentos estão espalhados por diversos bairros da cidade - Foto: Divulgação

Os beneficiários do Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) de Feira de Santana foram divulgados nesta quinta-feira, 13. A prefeitura da cidade baiana compartilhou uma nova lista de candidatos pré-selecionados ao programa, que estavam no cadastro reserva.

De acordo com o edital, que foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), os convocados deverão se apresentar na Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, localizada na Avenida Senhor dos Passos, nº 212, no centro de Feira de Santana.

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Eles devem levar a documentação necessária para a etapa de verificação, como: documento oficial de identificação com foto; CPF; documento que comprove o estado civil; declaração de união estável, quando for o caso e folha-resumo do CadÚnico atualizada.

Além de comprovante de residência emitido há no máximo 90 dias, atestado médico para candidatos que declararam deficiência e laudo médico atualizado para famílias que informaram ter integrante com câncer, doença rara ou crônica.

O atendimento será feito entre os dias 17 de agosto e 25 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 16h, e contempla os residenciais Rio de Janeiro I, Parque Sabiá I, Parque das Camélias I e Parque das Camélias II.

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