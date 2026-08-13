Alba celebra 215 anos da ACB e destaca importância do setor produtivo

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) celebrou, em sessão especial realizada nesta quinta-feira, 13, os 215 anos da Associação Comercial da Bahia (ACB), instrumento de organização dos interesses dos setores produtivo e comercial. A solenidade contou com a presença de importantes nomes da sociedade baiana, reunindo empresários, políticos e presidentes das demais associações do estado, além da presidente da ACB, Isabela Suarez.

Ivana Bastos destaca longevidade da ACB

Primeira mulher a presidir a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD) destacou, em seu discurso, a longevidade da ACB, fundada em julho de 1811, ainda no período conhecido como 'Brasil Colônia', se tornando a câmara comercial inaugural da América Latina.

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"Quando eu digo 215 anos, acho importante a gente parar um instante para entender o que isso significa. A Associação Comercial da Bahia nasceu em 1811, antes da presença do Brasil, antes do 2 de Julho de 1823, antes da República, antes de tantas transformações que mudaram completamente o nosso país", destacou Ivana, que ao longo do seu discurso ainda pontuou o seu pioneirismo e o de Isabela Suarez, segunda mulher a chegar à presidência da ACB.

O gesto foi respondido por Isabela Suarez, que abriu seu discurso falando sobre o passo dado por Ivana na ocupação de espaços de poder ao presidir a Alba.

Cada vez que uma de nós assume um posto de comando, testemunhamos uma contribuição inestimável. Em conquistas como a sua, todas damos mais um passo à frente, rumo a uma sociedade que todos ganham Isabela Suarez

ACB presente nas transformações

Autor da proposta que instituiu a sessão especial, o deputado estadual Eduardo Salles (PV) ressaltou o papel da ACB como ferramenta indispensável nas discussões que transformaram e transformam a realidade da Bahia, participando também dos debates políticos.

"Sua participação nunca ficou restrita à economia. Em diferentes períodos, a Asociação Comercial esteve presente também nos grandes debates políticos e institucionais da Bahia, defendendo os interesses do Estado e contribuindo para a construção dos seus caminhos", pontuou o deputado estadual no plenário da Alba.

Construção coletiva

Eduardo Salles ainda pontuou o processo de construção coletiva da ACB ao longo dos últimos 215 anos. "Essa longevidade nos ensina algo importante. Instituições fortes não são construídas por uma única pessoa, por uma única geração. Cada presidente, cada diretor, cada conselheiro, cada associado e cada colaborador colocou seu tijolo nessa obra", afirmou.

ACB pronta para novos desafios

Isabela Suarez falou ainda sobre a força da organização e do seu papel na construção de uma sociedade pautada nos interesses coletivos, além de pontuar que a ACB está pronta para "cumprir seu papel primordial" nos novos desafios.

Isabela Suarez em discurso na Alba - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A cada momento desafiador, a Associação Comercial da Bahia esteve, está, estará pronta para cumprir seu papel primordial, ajudar a sociedade a encontrar caminhos Isabela Suarez

"Os nossos cômodos, galerias e salas testemunharam movimentos e articulações políticas que marcaram profundas transformações", completou a empresária e advogada.

ACB 215 anos

A Associação Comercial da Bahia (ACB) foi fundada em 15 de julho de 1811, em Salvador. Primeira associação comercial da América Latina, a ACB esteve presente nos principais debates sobre os rumos do setor produtivo local e nacional ao longo dos dois séculos.