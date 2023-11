Feira de Santana terá luto oficial pela morte de Jorge de Angélica | A TARDE

A prefeitura de Feira de Santana decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do cantor e compositor feirense Jorge de Angélica, ocorrido nesta segunda-feira, 30. O artista era um dos grandes representantes do reggae na Bahia.

O corpo está sendo velado no Centro de Velório Gilson Macedo (Pax Cristo Rei), localizado na rua Arnold Silva, 217, Kalilândia. O sepultamento está marcado para ocorrer às 15h, no Memorial Jardim das Flores.

Compositor e intérprete de músicas que falam de paz, amor e fazem alertas a problemas sociais, Jorge tinha 49 anos de carreira, sendo pioneiro do reggae em Feira de Santana.

Com incentivo municipal, ele desenvolveu há alguns anos o projeto "Mão Angelical: Jesus com a gente" que beneficiava crianças e adolescentes do bairro Rua Nova com cursos de violão, dança e capoeira.