Feminicida foragido do DF há quase 10 anos é preso na Bahia

Apesar de a prisão preventiva ter sido decretada em 2018, o acusado permaneceu oculto até agora - Foto: Reprodução Polícia Civil

Um homem acusado de feminicídio no Distrito Federal, que estava foragido há quase uma década, foi capturado pela Polícia Civil da Bahia (PCBA) em ação conjunta com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Gilberto Conceição de Assis, de 33 anos, foi preso na semana passada no município de Senhor do Bonfim, no interior baiano.

O crime aconteceu em novembro de 2016, na região da Estrutural (DF). A vítima, de 48 anos, foi assassinada dentro de casa. O autor do crime era companheiro da mulher e fugiu do DF logo após o homicídio. Desde então, vinha se escondendo na Bahia.

De acordo com o delegado Jailson Teixeira, da PCBA, que coordenou a prisão, Gilberto confessou informalmente o crime no momento em que foi abordado pelos investigadores. Apesar de a prisão preventiva ter sido decretada em 2018, o acusado permaneceu oculto até agora, quando novas diligências permitiram descobrir o endereço de familiares no interior baiano.

A identificação do suspeito e seu vínculo com a Bahia foram possíveis graças ao trabalho da equipe da 8ª Delegacia de Polícia da Estrutural, que conduziu o inquérito desde 2016. A delegada-chefe Bruna Eiras reabriu a investigação neste mês após ser notificada pela Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF) sobre a inclusão do caso no programa de recompensa para foragidos da Justiça.