HOME > BAHIA
VOCÊ SABIA?

Feriado surpresa: cidades na Bahia terão descanso nesta sexta, 31

Dia 31 de outubro é feriado em várias cidades; veja se a sua está na lista

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

31/10/2025 - 6:35 h | Atualizada em 31/10/2025 - 7:15
Cidade de Miguel Calmon está na lista
Cidade de Miguel Calmon está na lista

Algumas cidades brasileiras terão feriado nesta sexta-feira, 31, por motivos diferentes, conforme a Lei nº 9.093/1995, que define a competência de Estados e municípios para instituírem feriados locais.

De acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o dia 31 de outubro é considerado feriado municipal em dezenas de cidades espalhadas pelo país, entre elas, Miguel Calmon, Piatã, Piritiba e Wagner, na Bahia

A data também marca o Dia do Halloween, comemorado em diversos países e cada vez mais popular no Brasil. Além disso, é o dia de nascimento de Carlos Drummond de Andrade (1902), um dos maiores poetas da literatura brasileira.

Cidades com feriado em 31 de outubro

Entre os municípios que terão folga estão:

Água Clara (MS), Angelina (SC), Araguaçu (TO), Bonfinópolis de Minas (MG), Candelária (RS), Corbélia (PR), Exu (PE), Governador Eugênio Barros (MA), Imbituva (PR), João Pinheiro (MG), Maravilha (SC), Miguel Calmon (BA), Monte Alegre (RN), Montenegro (RS), Piatã (BA), Piritiba (BA), Pomerode (SC), São Gabriel da Palha (ES), Sirinhaém (PE), Tuparemdi (RS) e Wagner (BA), entre outras.

Próximos feriados nacionais de 2025

O calendário nacional de 2025 ainda reserva feriados importantes, como:

Finados (2/11) – domingo

Proclamação da República (15/11) – sábado

Dia da Consciência Negra (20/11) – quinta-feira

Natal (25/12) – quinta-feira

