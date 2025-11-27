BAHIA
Fernanda Galdino e Kalani Konig disputam pela final STU na Bahia
STU National Park Finals contará com um total de 36 skatistas na disputa principal
Por Isabela Cardoso
Porto Seguro, no coração da Bahia, transforma-se neste fim de semana na capital do skate Park brasileiro. A cidade paradisíaca sedia a grande final da temporada 2025, o STU National Park Finals, palco que revelou dois nomes estrondosos do esporte no ano passado: o catarinense Kalani Konig, de 18 anos, e a paulistana Fernanda Galdino, de apenas 15.
Eles voltam ao Complexo do Mamagaya, onde conquistaram seus primeiros títulos STU, para a batalha final que definirá os campeões e campeãs nacionais de 2025.
Kalani Konig
Natural de Florianópolis, Kalani Konig chega como uma lenda recente. O jovem skatista viveu um 2024 inesquecível, cravando seu nome na história do esporte ao se tornar o atual campeão brasileiro.
Seu feito em 2024 inclui recordes impressionantes:
Quatro vitórias seguidas: Kalani foi o primeiro skatista na modalidade Park a vencer quatro etapas consecutivas do STU.
Quatro títulos no ano: Ele se tornou o único a conquistar quatro eventos na mesma temporada (Criciúma, Porto Alegre, Porto Seguro e São Paulo).
No entanto, 2025 foi um ano de desafios. O atleta teve que lidar com duas lesões – uma no joelho (Curitiba) e outra no pé (Suécia) –, transformando esta temporada em uma jornada de paciência e recuperação.
Leia Também:
"Fiquei feliz por ser o primeiro a vencer em Porto Seguro, que tem um público com uma energia muito boa. Foi uma etapa marcante... Pena que neste ano tive algumas lesões. Mas agora já estou bem, recuperado, e darei meu máximo para fazer bonito de novo numa pista que tem tudo o que precisamos," avaliou Konig.
Fernanda Galdino
Com apenas 15 anos, Fernanda Galdino é a personificação da ascensão meteórica. Quando venceu em Porto Seguro no ano passado, ela era praticamente uma novata, participando de apenas sua terceira etapa de STU (após estrear em São Paulo e passar por Porto Alegre).
A pista do Mamagaya marcou seu batismo no topo. Incentivada pelo pai, Luís Fernando, Fernanda começou a andar de skate aos 8 anos e hoje é vista como uma das maiores revelações do Park brasileiro.
"Nem acreditei quando venci em Porto Seguro. Foi um sonho pra mim, porque amo andar de skate. Adorei a pista, super divertida, num lugar incrível. Que venham outros! E por que não em Porto Seguro novamente?!”, disse Galdino, entusiasmada.
A disputa final
O STU National Park Finals contará com um total de 36 skatistas na disputa principal: 24 no masculino (iniciando na qualificatória) e 12 no feminino (entrando direto na semifinal).
Além disso, a Bahia será palco para a consagração do campeão do Circuito Transpetro STU Paraskate Park. Após Vini Sardi conquistar o título da única etapa Park (Floripa), ao lado de Ítalo Romano e Jota Ribeiro, a expectativa é alta para a grande final da modalidade adaptada.
O evento conta com o patrocínio master do Banco BV e patrocínios de Petrobras, Red Bull, Heineken 0.0 e Prefeitura de Porto Seguro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes