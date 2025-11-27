Fernanda Galdino e Kalani Konig disputam pela final STU na Bahia

- Foto: Pablo Vaz / STU

Porto Seguro, no coração da Bahia, transforma-se neste fim de semana na capital do skate Park brasileiro. A cidade paradisíaca sedia a grande final da temporada 2025, o STU National Park Finals, palco que revelou dois nomes estrondosos do esporte no ano passado: o catarinense Kalani Konig, de 18 anos, e a paulistana Fernanda Galdino, de apenas 15.

Eles voltam ao Complexo do Mamagaya, onde conquistaram seus primeiros títulos STU, para a batalha final que definirá os campeões e campeãs nacionais de 2025.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Kalani Konig

Natural de Florianópolis, Kalani Konig chega como uma lenda recente. O jovem skatista viveu um 2024 inesquecível, cravando seu nome na história do esporte ao se tornar o atual campeão brasileiro.

Seu feito em 2024 inclui recordes impressionantes:

Quatro vitórias seguidas: Kalani foi o primeiro skatista na modalidade Park a vencer quatro etapas consecutivas do STU.

Quatro títulos no ano: Ele se tornou o único a conquistar quatro eventos na mesma temporada (Criciúma, Porto Alegre, Porto Seguro e São Paulo).

No entanto, 2025 foi um ano de desafios. O atleta teve que lidar com duas lesões – uma no joelho (Curitiba) e outra no pé (Suécia) –, transformando esta temporada em uma jornada de paciência e recuperação.

"Fiquei feliz por ser o primeiro a vencer em Porto Seguro, que tem um público com uma energia muito boa. Foi uma etapa marcante... Pena que neste ano tive algumas lesões. Mas agora já estou bem, recuperado, e darei meu máximo para fazer bonito de novo numa pista que tem tudo o que precisamos," avaliou Konig.

Fernanda Galdino

Com apenas 15 anos, Fernanda Galdino é a personificação da ascensão meteórica. Quando venceu em Porto Seguro no ano passado, ela era praticamente uma novata, participando de apenas sua terceira etapa de STU (após estrear em São Paulo e passar por Porto Alegre).

A pista do Mamagaya marcou seu batismo no topo. Incentivada pelo pai, Luís Fernando, Fernanda começou a andar de skate aos 8 anos e hoje é vista como uma das maiores revelações do Park brasileiro.

"Nem acreditei quando venci em Porto Seguro. Foi um sonho pra mim, porque amo andar de skate. Adorei a pista, super divertida, num lugar incrível. Que venham outros! E por que não em Porto Seguro novamente?!”, disse Galdino, entusiasmada.

A disputa final

O STU National Park Finals contará com um total de 36 skatistas na disputa principal: 24 no masculino (iniciando na qualificatória) e 12 no feminino (entrando direto na semifinal).

Além disso, a Bahia será palco para a consagração do campeão do Circuito Transpetro STU Paraskate Park. Após Vini Sardi conquistar o título da única etapa Park (Floripa), ao lado de Ítalo Romano e Jota Ribeiro, a expectativa é alta para a grande final da modalidade adaptada.

O evento conta com o patrocínio master do Banco BV e patrocínios de Petrobras, Red Bull, Heineken 0.0 e Prefeitura de Porto Seguro.