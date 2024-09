Festival San Gennaro traz shows de Illy, Ju Moraes e Nelson Rufino

Festival San Gennaro terá 5ª edição com 15 feiras gastronômicas e diversas atrações musicais - Foto: Reprodução / Instagram Pasta em Casa

Neste sábado, 21, acontece no entorno da Rua Professora Almerinda Dutra, no bairro do Rio Vermelho, a 5ª edição da Festa de San Gennaro. O evento faz parte das ações que acontecem na cidade em paralelo ao Festival da Primavera.

Nesta edição, 15 restaurantes de gastronomia italiana de Salvador vão vender pratos que variam de R$15,00 a R$60,00 para um público estimado de 15 mil pessoas. Entre eles o que organiza, Pasta em Casa, Cantina Volpi, Manga, Pepo, Crema Gelato Italiano e mais.

Leia mais:

>> Gratuito! Coro Juvenil do NEOJIBA apresenta a ópera "Acis e Galatea"

>> Rihanna em Salvador? Diva faz anúncio "nas ruas" da capital baiana

Além da feira gastronômica, o evento conta com uma programação de shows com artistas como Illy, Ju Moraes, entre outros. O grande homenageado da noite é o cantor e compositor Nelson Rufino.

O Festival começa às 10h e vai até às 22h, com visitação gratuita.