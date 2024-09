Gratuito! Coro Juvenil do NEOJIBA apresenta a ópera "Acis e Galatea"

As apresentações acontecem nos dias 24, 25 e 26, no Teatro Salesiano - Foto: Divulgação

Uma história de amor e poder, cheia de conflitos e reviravoltas. A trama da ópera “Acis e Galatea”, vivida nos palcos pela primeira vez em 1718, ganha elementos contemporâneos e bem baianos na nova montagem do Coro Juvenil do NEOJIBA. As apresentações acontecem nos dias 24, 25 e 26, no Teatro Salesiano, em Nazaré, com entrada gratuita.

Um clássico do período barroco, a ópera foi composta por Georg Friedrich Handel, com libreto de John Gay. No mito original, Acis, um pastor, se apaixona pela ninfa Galatea, também objeto de amor do poderoso e maquiavélico Polifemo.

Leia mais:

>>> Belo é anunciado como atração no Samba Salvador

>>> Baiana é indicada ao Grammy Latino e disputa prêmio com Iza

>>> Agenda cultural: Thiaguinho, pagodão, festival da primavera e mais

“Trouxemos a história para o universo dos integrantes do NEOJIBA, para agora. Vamos ter muitas danças populares daqui da Bahia. Estamos pensando em Galatea como uma representante da arte, da música, da poesia, da dança, e em Polifemo como esse cara poderoso, tóxico, que quer consumir e destruir tudo”, conta Chica Carelli, diretora cênica do espetáculo.

Os cantores serão acompanhados por músicos da Orquestra NEOJIBA, sob regência de Lucie Barluet, coordenadora de canto coral do núcleo central do NEOJIBA. Os figurinos e cenário são de Zuarte Jr. e a coreografia é de Marcelo Galvão.

Os papéis principais da ópera serão interpretados pelos integrantes do próprio Coro Juvenil, escolhidos após uma audição interna. Serão dois elencos. Acis será vivido por Felipe Dias e Matheus Oliveira, Galatea será interpretada por Alessandra Lima e Maiane Santa Isabel e Polifemo, por Dandê Azevedo e Marcos Paulo Pinto. Damon, amigo e conselheiro de Acis, será vivido por Sofia Martin, Ari Barbosa e Junior Oliveira.

>>> Dia do teatro: veja o que está em cartaz em Salvador

>>> FOTOS: Exposição em homenagem ao Teatro Vila Velha começa hoje

>>> "Grande Sertão: Veredas" ganha nova versão em filme

Para garantir a acessibilidade a pessoas surdas, a ópera contará com tradução de libras da intérprete Cintia Santos.

Três vezes ópera

O Coro Juvenil do NEOJIBA está movimentando a cena operística da Bahia. “Acis e Galatea” será a terceira ópera apresentada pelo grupo. No ano passado, os integrantes encenaram “Dulcineia e Trancoso”, do paraibano Eli-Eri Moura, com grande sucesso de público. A ópera nordestina foi vista por três mil pessoas em João Pessoa, Mossoró, Manaus e Salvador, durante a Turnê da Liberdade, e em sessões extras na capital baiana.

Em 2022, o Coro montou “Dido e Enéas”, outra ópera clássica do período barroco, composta pelo britânico Henry Purcell. A obra foi apresentada no Teatro Vila Velha, em Salvador, com ingressos esgotados em todas as sessões.