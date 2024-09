Rihanna em Salvador? Diva faz anúncio "nas ruas" da capital baiana

Famosa elegeu Salvador para novidade - Foto: Reprodução | Instagram

Parece que Salvador virou mesmo o destino das divas do pop. Após a passagem de Beyoncé no final do ano passado, agora foi a vez de Rihanna fazer um anúncio envolvendo a capital baiana.



A famosa elegeu Salvador para receber a chegada oficial da marca de cosméticos Fenty Skin ao mercado local. Os produtos, voltados aos cuidados com a pele, começarão a ser vendidos a partir de quinta-feira, 19.

O anúncio contou até com a simulação das ruas do Pelourinho. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais da marca, um caminhão da Fenty Skin surge despejando os produtos. “Olá Brasil, Fenty Skin finalm ente chegou na Sephora Brasil! Com fórmulas inovadoras e ingredientes poderosos, você vai revelar a melhor versão da sua pele”, diz o post.

Com mais de 40 produtos em seu catálogo, os produtos de skin care (limpeza da pele, hidratação facial, labial e corporal, esfoliantes, hidratantes com fator de proteção solar, creme para mãos e tratamentos para acne) variam de R$ 90 a R$ 329. Atualmente, a Fenty já é vendida em Salvador como linha de maquiagem.