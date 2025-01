FICCO/Ilhéus deflagra ações de combate ao crime organizado na Bahia

A FICCO/Ilhéus é composta pela Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e SSP - Foto: Divulgação / FICCO

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus (FICCO/Ilhéus) realizou duas operações de impacto nesta semana, reforçando o enfrentamento à criminalidade no sul da Bahia. As ações ocorreram na quarta-feira, 8 e na sexta-feira, 10, em parceria com forças de segurança estaduais e federais.

Na sexta-feira, a FICCO/Ilhéus, com base em informações de inteligência, acionou a guarnição da 70ª Companhia Independente da Polícia Militar da Bahia (70ª CIPM) para abordar um veículo suspeito de ser roubado. Durante a abordagem, foram encontradas armas de fogo e munições no interior do automóvel. Dois homens que ocupavam o veículo foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia da Polícia Civil, em Ilhéus, para adoção das medidas cabíveis.

Já na quarta-feira, a força-tarefa, em operação integrada com o Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC) de Itabuna, realizou uma incursão na localidade conhecida como Chapadão, em Ilhéus. Durante a ação, a equipe foi recebida com disparos de arma de fogo. Após troca de tiros, o suspeito fugiu para uma área de mata. Na varredura realizada no local, foram apreendidas 20 pedras de crack, maconha, cocaína e embalagens plásticas utilizadas para o acondicionamento dos entorpecentes.

A FICCO/Ilhéus é composta pela Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. O grupo tem atuado de forma integrada para desarticular organizações criminosas e combater o tráfico de drogas na região.