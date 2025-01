Provas do Vestibular UNEB 2025 serão aplicadas neste domingo - Foto: (Uendel Galter/ Ag A TARDE)

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) divulgou o edital de convocação para as provas do Vestibular 2025, que serão aplicadas neste domingo, 12, e na segunda-feira, 13. Os portões serão abertos às 7h20 e fechados às 7h50, seguindo o horário local. Os exames terão início às 8h.

Ao todo, 28.297 candidatos de diversos municípios baianos se inscreveram para o certame .

No primeiro dia, os candidatos farão provas de língua portuguesa (incluindo literatura brasileira), língua estrangeira (inglês, espanhol ou francês) e ciências humanas (história, geografia e atualidades), além da redação. Já no segundo dia, será a vez de matemática e ciências da natureza (física, química e biologia).

Neste vestibular, a Uneb oferta 6.346 vagas para o processo seletivo, sendo 4.371 para cursos de graduação na modalidade presencial e outras 1.975 oportunidades para os cursos na modalidade a distância pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). O certame prevê o preenchimento das vagas para o ano letivo de 2025.

É recomendado que os candidatos cheguem ao local de prova com pelo menos 30 minutos de antecedência e apresentem o documento original de identificação utilizado na inscrição, que deve conter impressão digital, fotografia recente e estar em bom estado de conservação. Além disso, o uso de caneta transparente com tinta preta ou azul é obrigatório.

No local, serão aceitos como documento de identificação para acesso ao local de provas: o Registro Geral (RG); Carteira Nacional de Habilitação (CNH), somente modelo com foto; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); Passaporte; carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.), desde que apresentem foto atualizada e contenham os números do RG e CPF.