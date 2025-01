Fila no ferry-boat passa de 3 horas nesta quinta-feira em Salvador

Cinco embarcações estão operando - Foto: Carol Garcia / GOVBA

A movimentação de saída de Salvador, por conta do Réveillon, é intensa na manhã desta quinta-feira, 26. No terminal do sistema ferry boat, em São Joaquim, o movimento é intenso e os motoristas encontram com tempo de espera passando de 3h para o embarque.

Leia mais

>> Travessia Salvador-Mar Grande opera sem filas no Natal

>> Réveillon: Salvador é o 2º destino mais procurado pelos brasileiros

De acordo com a Internacional Travessias Salvador (ITS), entre 30 de dezembro e 31 de dezembro, serão realizadas viagens extras, das 5h às 23h30, para atender ao aumento de fluxo para as festas de Réveillon.

Segundo a TV Bahia, por conta do grande fluxo, a primeira embarcação saiu mais cedo, às 4h20 da manhã. A reportagem informou que cinco embarcações estão operando e 19 viagens são esperadas, com a possibilidade de viagens extras para atender o grande fluxo.