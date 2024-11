Fim da linha? Justiça deixa caseiro ‘na mira’ por morte de corretora

- Foto: Redes Sociais

Anderson da Hora Santos, acusado de ter assassinado a corretora de imóveis Marileide Santos Silva e depois abusado sexualmente do cadáver dela, em setembro de 2023, teve a data do julgamento confirmada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). O caso aconteceu no município de Lauro de Freitas, na RMS.

Segundo informação confirmada ao Portal MASSA! pelo TJ-BA, a Sessão do Tribunal do Júri referente ao sujeito está confirmada para ocorrer na manhã do dia 21 de novembro deste ano, a partir das 8h, no salão do júri da Comarca de Lauro de Freitas.

O público não terá acesso. Vale lembrar que o caseiro teve a prisão preventiva decretada e segue à disposição da Justiça.

Relembre o caso

Marileide Santos Silva foi encontrada morta em setembro do ano passado, 'empacotada' em um tapete dentro de um imóvel. Informações iniciais apontam que o caseiro Anderson da Hora tentou uma investida sexual contra a mulher, que reagiu e foi morta na sequência.

Após a luta corporal, o homem teria despido a vítima e abusado sexualmente do cadáver dela. Horas depois, o desalmado foi encontrado desacordado, alegando ter ingerido um comprimido de paracetamol com codeína.