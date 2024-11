Ônibus seguem sem circular em bairros do Complexo de Amaralina

- Foto: Divulgação PF

O serviço de transporte público segue suspenso em alguns bairros do Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), as regiões afetadas foram as localidades de Santa Cruz e Vale das Pedrinhas.

Conforme a pasta, a interrupção teve início nas primeiras horas de quinta-feira, 31, após registro de operação policial. Com as interrupções dos atendimentos, os ônibus tiveram seus itinerários desviados.

Em Vale das Pedrinhas, os coletivos passaram a operar até a entrada na localidade, próximo à Estação BRT Vale das Pedrinhas. Já em Santa Cruz, os ônibus seguem até a Avenida ACM, na altura do Parque da Cidade. E em Nordeste da Amaralina, a circulação foi desviada para a Avenida Manoel Dias da Silva, nas proximidades da entrada do bairro.