Fluxo de veículos no Carnaval deve subir 4,7% na BR-324

Os dias de maior movimentação devem ser 28 de fevereiro e dia 5 de março - Foto: Reprodução | Internet

Durante o Carnaval, o fluxo de veículos na BR-324 deve aumentar 4,7%. A expectativa da concessionária de rodovias VIABAHIA é de que cerca de 290 mil veículos circulem pela rodovia, principal ligação entre Salvador e o interior do estado.

Os dias de maior movimentação devem ser 28 de fevereiro, quando ocorre a saída de Salvador, e 5 de março, data prevista para o retorno dos motoristas à capital.

“Nossas equipes estarão mobilizadas para garantir a fluidez do tráfego e prestar assistência aos motoristas ao longo de todo o período carnavalesco. Reforçamos a importância da direção segura e do respeito às normas de trânsito, lembrando da nossa campanha deste ano: Desacelere. Seu bem maior é a vida”, afirma Elio Nogueira, supervisor de operações da VIABAHIA.

Reforço

Entre os dias 27 de fevereiro e 5 de março, a concessionária vai disponibilizar "papa-filas" na Praça de Pedágio 2 (P2), localizada em Amélia Rodrigues, para agilizar o fluxo de veículos nos horários de pico.

Além disso, a operação contará com cerca de 300 trabalhadores envolvidos, além do suporte de 147 câmeras de monitoramento, 15 unidades de resgate, 14 guinchos leves, 5 guinchos pesados e 3 veículos de combate a incêndio, reforçando a estrutura para garantir maior segurança e eficiência no atendimento aos usuários.

Dicas

Antes de pegar a estrada, faça a manutenção do veículo, verifique itens básicos como macaco, chave de roda, triângulo, extintor e estepe. Durante a viagem, respeite o limite de velocidade, se beber não dirija, só ultrapasse em locais permitidos e conte com as nossas 15 bases de apoio para aquela parada estratégica. As bases são equipadas com estacionamento com sombra, banheiro, água, café e wi-fi grátis. Essas dicas são indispensáveis para a ida e retorno com segurança e sem sustos.

“Se o trajeto for longo, é recomendado optar pelo consumo de comidas leves, buscar um local seguro ao menor sinal de sonolência ou cansaço e nunca prosseguir o deslocamento ao notar falta de concentração na direção. Caso necessitem, os usuários da rodovia podem acionar nossas equipes pelos números 0800 6000 324 para atendimentos na BR-324 e 0800 6000 116 para ocorrências na BR-116, 24 horas por dia”, ressalta o supervisor.