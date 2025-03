Polícia intensifica operações na BR-324 para combater facções

Durante as abordagens, dois suspeitos tentaram furar o bloqueio, mas foram perseguidos e detidos - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Para reforçar o combate ao tráfico de drogas e a repressão a crimes como o roubo de veículos, o Departamento de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) deflagrou, na noite de segunda-feira , 24, a Operação Estrada Legal. A ação contou com a participação da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As equipes atuaram na BR-324, no Pedágio Bahia Norte, em Simões Filho, realizando bloqueios simultâneos na entrada e saída da cidade. Mais de 40 policiais participaram da operação, abordando ônibus interestaduais e veículos de passeio. Cães farejadores da Core foram empregados para identificar possíveis entorpecentes escondidos em malas e compartimentos dos automóveis.

Durante as abordagens, dois suspeitos tentaram furar o bloqueio, mas foram perseguidos e detidos por equipes da PRF. “Há indícios de que eles tenham descartado materiais ilícitos às margens da rodovia, na tentativa de evitar um flagrante. O veículo em que estavam apresentava inconsistências no número do motor e será submetido à perícia”, afirmou o delegado Guilherme Machado, coordenador de operações do Denarc.

Os indivíduos foram conduzidos à Central de Flagrantes da Região Metropolitana de Salvador (RMS), onde o caso foi formalizado. A ação faz parte de um conjunto de operações estratégicas do Denarc, que, neste período do ano, amplia a fiscalização e o combate ao crime organizado em rodovias, aeroportos e portos.

Operação no Terminal Náutico

Além das ações na BR-324, equipes do Denarc, com o apoio da Internacional Travessia, realizaram na manhã desta terça-feira, 25, a Operação Mar Seguro, no Terminal Náutico de Salvador. A iniciativa teve como foco a abordagem de passageiros e veículos para impedir a circulação de drogas durante o período do carnaval.

“As ações permanecem durante todo o período do carnaval e somam-se a outras iniciativas já em curso, como a Operação Verão e a Operação Proteger, que visam enfraquecer as estruturas criminosas que têm o comércio ilícito de entorpecentes como principal fonte de financiamento”, destacou Guilherme Machado.

As operações seguem nos próximos dias, ampliando a presença policial em pontos estratégicos para conter a criminalidade e garantir mais segurança à população.