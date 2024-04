Foragido de SP por de estupro de vulnerável é capturado pela PM | A TARDE

Policiais militares da Cipe Sudoeste detiveram um homem com mandado de prisão em aberto no município de Palmas do Monte Alto, na região sudoeste da Bahia. A captura aconteceu no sábado, 30.

Segundo a PM, os militares desenvolviam ações de policiamento ostensivo na zona rural, quando avistaram um indivíduo, que foi abordado. Após consulta, foi constatado que o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

O homem foi detido e apresentado à delegacia de Guanambi, para a adoção das providências cabíveis.