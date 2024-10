Força tarefa mira PMs investigados por mortes de jovens na Bahia

As buscas da ‘Operacão Lamaçal’, que correm sob sigilo, foram realizadas nas residências dos sete policiais - Foto: Divulgação

O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) e a Secretaria de Segurança Pública (SSP) deflagraram nesta quinta-feira, 17, nove mandados de busca e apreensão contra sete policiais militares investigados por execução sumária e fraude processual. Os agentes são investigados pelas mortes de Alan de Aquino Silva e de Juracy Gonçalves Junior, em maio de 2020, em São Sebastião do Passé.

As buscas da ‘Operacão Lamaçal’, que correm sob sigilo, foram realizadas nas residências dos sete policiais e nos seus armários funcionais, localizados na 10ª e 91ª Companhias Independentes da Polícia Militar (CIPM), às quais estão vinculados. Foram apreendidos celulares, armas e munições. Os mandados foram cumpridos em São Sebastião do Passé, Feira de Santana, Capim Grosso e Candeias.

A operação teve o objetivo de colher mais elementos de prova sobre as circunstâncias das mortes de Alan de Aquino Silva, ocorrida em janeiro de 2020 “no campo de futebol alegre”, e de Juracy Gonçalves Junior, que aconteceu em maio de 2020 no “Bar da Lama”, em São Sebastião do Passé.



Investigações do MPBA revelaram fortes indícios de execução sumária das vítimas, quando ocorre a morte de uma pessoa acusada de um crime sem que tenha direito a um julgamento justo e completo - pelos policiais militares investigados, que haviam registrado os fatos como morte por intervenção policial diante de resistência armada das vítimas. Há ainda indicativos dos crimes de fraude processual, pela alteração da cena dos fatos para simular o suposto confronto armado, e suspeitas de atividades típicas de grupo de extermínio na região.



A megaoperação conta com ação integrada dos grupos de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) e Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), do MPBA, da Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria Geral (Force) e da Corregedoria da Polícia Militar, pela SSP.