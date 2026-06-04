Frente fria derruba temperaturas e coloca 371 cidades da Bahia sob alerta

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A chegada de uma massa de ar mais frio deve mudar o cenário climático em grande parte da Bahia nos próximos dias.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para queda de temperatura em 371 municípios baianos, com previsão de redução entre 3°C e 5°C e possibilidade de impactos leves à saúde.

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O aviso de perigo potencial começou a valer nesta quinta-feira, 4, e segue até as 12h de sábado, 6. De acordo com o Inmet, a queda nas temperaturas deve atingir cidades localizadas nas regiões do Vale São-Franciscano, Nordeste Baiano, Extremo Oeste, Região Metropolitana de Salvador, Centro-Norte e Sul do estado.

Além do frio, o estado também enfrenta outro alerta meteorológico. Mais de 130 cidades baianas estão sob aviso de acumulado de chuva, classificado pelo Inmet com o mesmo grau de severidade, de perigo potencial. A previsão é que o alerta permaneça em vigor até as 23h59 de sexta-feira, 5.

Segundo o órgão, a combinação entre a queda das temperaturas e as chuvas exige atenção especial de grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com problemas respiratórios.