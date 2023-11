Funcionária demitida após caso de discriminação se pronuncia; assista | A TARDE

Após o vídeo em que mostra uma mãe de uma criança com autismo denunciando um suposto ato de discriminação durante um atendimento na Riachuelo, viralizar nas rede sociais, a funcionária envolvida no caso foi demitida.

Em nota nas redes sociais, a Riachuelo lamentou o ocorrido e informou que a funcionária foi demitida. “O comportamento da ex-colaboradora no atendimento não condiz com os valores defendidos e praticados por nós da Riachuelo.

O caso aconteceu em um shopping da cidade de Feira de Santana, e o vídeo foi compartilhado por uma influenciadora digital. Nas redes sociais, a funcionária envolvida no caso, Jairta Lima, se defendeu das acusações, afirmando que o termo “bomba” refere-se a atendimentos com uso de ‘cartões terceiros’.

“Uma colega de trabalho me passou essa cliente no caixa preferencial e não me explicou a situação e simplesmente jogou no meu caixa. Eu perguntei porque ela tinha passado a cliente para mim, e ela me deu as costas. Tratei a mãe super bem e quando ela saiu do caixa, eu virei para a colega de trabalho e falei para não trazer mais essas bombas. Bombas lá na loja a gente se refere a cartões terceiros, e não aos clientes”, disse a funcionária.

Confira o vídeo

O Secretário de Justiça e Direitos Humanos do estado da Bahia Felipe Freitas informou que a pasta notificou o caso ao Procon-BA para realização das medidas necessárias.



Ainda segundo Felipe Freitas, a família da criança com autismo foi contatada para receber apoio e assistência necessária, através da Superintendência dos Direitos das Pessoas com Deficiência



Confira a nota da Riachuelo na íntegra

“Nós da Riachuelo lamentamos o ocorrido em nossa loja em Feira de Santana e pedimos desculpas.

O comportamento da ex-colaboradora no atendimento não condiz com os valores defendidos e praticados por nós da Riachuelo.

A empresa hoje conta com ciclos obrigatórios e periódicos de treinamento ao atendimento ao cliente, sempre em evolução e atualização, reforçando acima de tudo que o respeito a todos é inegociável. A partir desse caso, e em busca de que situações como essa não voltem a ocorrer, já está em implantação uma nova rodada extraordinária de treinamentos e capacitação da nossa força de vendas.

Reforçamos nossos compromissos constante com o cuidado para que todos se sintam bem-vindos e acolhidos em nossos espaços”