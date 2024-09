Funcionário da Seap é preso com moto roubada em Salvador

- Foto: Divulgação / Polícia Civil

Um funcionário da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap) foi preso em flagrante pilotando uma moto roubada na quinta-feira (28). O homem foi detido quando passava pela BA-526, no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

De acordo com a pasta, Alexssandro Mainart, de 53 anos, ocupava um cargo comissionado e atuava provisoriamente no Conjunto Penal de Lauro de Freitas. Com a prisão, ele foi exonerado do posto.

Segundo informações da Polícia Militar, Mainart foi preso por uma guarnição do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (BPFRV), que realizava uma abordagens na área. Ao fazer a verificação, os agentes identificaram que a placa do veículo pilotado por ele era divergente dos demais sinais identificadores. A original tinha restrição de roubo.

Com isso, o condutor e a moto foram apresentados à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde a ocorrência foi registrada.