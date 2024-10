Funcionário morre após passar mal durante corrida em resort de luxo

Bombeiros tentaram reanimar vítima, mas não adiantou - Foto: Arquivo pessoal

Um funcionário de um resort de luxo localizado em Praia do Forte, no município de Mata de São João, no litoral norte da Bahia, morreu após passar mal durante uma corrida. O caso aconteceu nesta terça-feira (24).

Identificado como Anderson Sales dos Santos, o colaborador chegou a ser socorrido pelos bombeiros e encaminhado para um posto médico, mas, mesmo sendo submetido a manobras de reanimação, não resistiu.

Leia mais:

>>Comitê realiza análise de Plano de Recursos Hídricos na Bahia

>>Gestão Ambiental da Bahia na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas

>>Confira a programação do Brasileirão de Tiro com Arco, realizado em Salvador

Segundo a Polícia Civil, Anderson participava de atividades da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) do Iberostar quando passou mal. Por meio de nota, a assessoria do resort lamentou a morte do rapaz e prestou condolências à família.