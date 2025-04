Fundador de facção baiana é preso em operação na Paraíba

- Foto: Divulgalção

O líder do tráfico e fundador do grupo criminoso MK, João Ivan Oliveira Rodrigues, conhecido pelo vulgo de 'Meiquinho', foi preso nesta sexta-feira, 11, durante operação da Polícia Civil da Bahia, na cidade de Campina Grande, na Paraíba.

O acusado, de 32 anos, integrava o Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), onde figurava como a carta do 'Valete de Espadas', símbolo destinado a criminosos de alta periculosidade.

Meiquinho é apontado como fundador e principal liderança do grupo criminoso MK, que atua no tráfico de drogas e está ligado a diversos homicídios em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O grupo fundado por Meiquinho é marcado pela atuação violenta e pelo uso sistemático de adolescentes e jovens nas atividades ilícitas. O acusado mantinha uma rotina discreta, longe do território baiano, porém cercado de conforto e ostentação.

A prisão foi resultado de uma operação interestadual realizada pela 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari, com o apoio da Polícia Civil da Paraíba. João Ivan foi encaminhado para os procedimentos legais e está à disposição da Justiça.

Baralho do crime

João Ivan Oliveira Rodrigues, o “Meiquinho” retornou retorna ao Baralho do Crime em novembro de 2024, desta vez na carta Valete de Espadas. O criminoso foi inserido pela primeira vez na ferramenta em maio de 2020 e preso em junho do mesmo ano, quando ocupava a carta Ás de Ouros. Ele se entregou à Polícia 15 dias após ser inserido no Baralho do Crime.