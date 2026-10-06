Furto de energia: volume recuperado na Bahia abasteceria Feira de Santana por 45 dias

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A Neoenergia Coelba identificou 23.211 irregularidades relacionadas ao furto de energia em unidades consumidoras da Bahia durante o terceiro trimestre de 2026.



Ao todo, foram realizadas mais de 28 mil ações de fiscalização, que resultaram na recuperação de 187,5 GWh de energia, volume suficiente para abastecer Feira de Santana durante 45 dias.

Salvador teve maior número de irregularidades

Entre os municípios baianos, Salvador registrou o maior número de situações de fraude, com 2.063 ocorrências identificadas e 8,5 GWh de energia recuperada. Segundo a companhia, o volume seria suficiente para abastecer São Sebastião do Passé durante 30 dias.

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Já Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, apresentou o maior volume de energia recuperada: 45,5 GWh. Foram identificadas 192 fraudes no município, e a energia recuperada seria suficiente para abastecer Bom Jesus da Lapa por 30 dias.

Operações usam monitoramento e inteligência

Segundo Ricardo Bastos, gerente de Gestão da Receita da Neoenergia Coelba, as fiscalizações são realizadas continuamente e combinam monitoramento, inteligência e equipes especializadas.



“Por meio dos nossos sistemas de monitoramento, também identificamos inconsistências de consumo em unidades e podemos direcionar equipes especializadas para atuação”, explicou.

A empresa alerta que, além de configurar crime previsto no Código Penal, o furto de energia pode provocar sobrecarga na rede e aumentar os riscos de acidentes, afetando a segurança e o fornecimento para a população.

Agosto teve recorde de energia recuperada

Agosto de 2026 registrou o maior volume mensal de energia recuperada pela Neoenergia Coelba desde junho de 2024. Foram 82,6 GWh recuperados, após mais de 10.200 ações e a identificação de 8.616 situações de fraude.

O volume recuperado somente em agosto seria suficiente para abastecer Juazeiro durante 30 dias.

A Neoenergia Coelba orienta que suspeitas de furto de energia sejam denunciadas de forma anônima pelo telefone 116.