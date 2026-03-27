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PROIBIÇÃO

Garrafas long neck são proibidas em praias da Bahia

Venda das garrafas deste tipo estão proibidas na região

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

27/03/2026 - 11:01 h | Atualizada em 27/03/2026 - 12:37

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As garrafas do tipo long neck são comuns em bares
As garrafas do tipo long neck são comuns em bares -

Os turistas e moradores da Península de Maraú,na Bahia, não poderão mais consumir bebidas em garrafas de vidro ‘long neck’. A prefeitura local anunciou a proibição dos itens descartáveis a partir desta quinta-feira, 26, seguindo a Lei Municipal nº 294/2025.

“Agora é lei! A partir de 26/03/2026 (120 dias após a assinatura da lei), não será mais permitida a comercialização de bebidas envasadas em garrafas de vidro descartáveis do tipo long neck na Península de Maraú”, dizia o comunicado.

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Sancionada em 2025, a regra garante um prazo de 120 dias para adaptação dos comerciantes locais de Maraú. Eles deverão substituir as garrafas por latas ou recipientes reutilizáveis, principalmente em lojas localizadas em áreas de grande circulação, como praias.

Praia de Barra Grande, na Península de Maraú
Praia de Barra Grande, na Península de Maraú | Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

Porque a lei foi sancionada?

De acordo com a gestão municipal de Maraú, a lei foi sancionada com a iniciativa de proteger o meio ambiente e busca unir a atividade econômica local com as campanhas de preservação.

A medida também visa reduzir o número de acidentes causados por garrafas de vidro, que muitas vezes não são descartadas de forma correta nos locais e no lixo, machucando profissionais responsáveis pela coleta.

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Multa e fiscalização

Caso descumpra a regra, o comerciante poderá pagar uma multa de até R$ 1 mil e ter sua mercadoria apreendida pelos oficiais. Caso haja reincidência da penalidade, o estabelecimento será fechado por 30 dias e o valor da multa será dobrado.

A fiscalização será realizada pela prefeitura em parceria com órgãos de segurança do Estado, responsáveis por manter a integridade local.

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Bahia Maraú praia

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