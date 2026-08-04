MAIS BARATO
Gás de cozinha fica mais barato na Bahia após redução de 7,1%
Consumidores já poderão sentir a mudança ao longo desta semana
Após reajuste do preço aplicado pela Refinaria de Mataripe (Acelen) para os revendedores, o gás de cozinha ficou mais barato na Bahia na segunda-feira, 3. A redução de 7,1% entrou em vigor no sábado, 1º.
O valor do botijão de gás terá uma redução de R$ 3 a R$ 4, de acordo com o Sindicato dos Revendedores de Gás de Cozinha (Sindrevgás).
O presidente do Sindrevgás, Roberto Souza, disse que os consumidores já poderão sentir a mudança ao longo desta semana.
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A Acelen ressaltou, em nota, que o reajuste de preço é passado para as distribuidoras. Depois, as mudanças são repassadas para as revendedoras.
Vale pontuar que o preço final do reajuste é calculado pelas revendedoras que podem, ou não, repassar os valores aos consumidores.
Série de mudanças
Entre janeiro e agosto de 2026, o valor do gás de cozinha passou uma série de mudanças:
Janeiro
- Aumento de 2,38%.
- Reajuste correspondeu a um amento de R$ 5 para o consumidor.
Fevereiro
- Redução de 4,199%
- Reajuste correspondeu a uma redução de R$ 1,80 para o consumidor.
Março
Estabilidade
Abril
- Aumento de 15,2%
- Reajuste correspondeu a um amento de R$ 8 para o consumidor.
Maio
- Aumento de 4,3%
- Reajuste de R$ 3 não foi repassado ao consumidor.
Junho
- Aumento de 9,59%
- Reajuste correspondeu a um amento de R$ 8 para o consumidor.
Julho
- Redução de 6,8%
- Reajuste correspondeu a uma redução de R$ 5 para o consumidor.
Agosto
- Redução de 7,1%
- Reajuste correspondeu a uma redução de R$ 3 a R$ 4 para o consumidor.