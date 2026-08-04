Gás de cozinha fica mais barato na Bahia após redução de 7,1%

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Após reajuste do preço aplicado pela Refinaria de Mataripe (Acelen) para os revendedores, o gás de cozinha ficou mais barato na Bahia na segunda-feira, 3. A redução de 7,1% entrou em vigor no sábado, 1º.

O valor do botijão de gás terá uma redução de R$ 3 a R$ 4, de acordo com o Sindicato dos Revendedores de Gás de Cozinha (Sindrevgás).

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O presidente do Sindrevgás, Roberto Souza, disse que os consumidores já poderão sentir a mudança ao longo desta semana.

A Acelen ressaltou, em nota, que o reajuste de preço é passado para as distribuidoras. Depois, as mudanças são repassadas para as revendedoras.

Vale pontuar que o preço final do reajuste é calculado pelas revendedoras que podem, ou não, repassar os valores aos consumidores.

Série de mudanças

Entre janeiro e agosto de 2026, o valor do gás de cozinha passou uma série de mudanças:

Janeiro

Aumento de 2,38%.

Reajuste correspondeu a um amento de R$ 5 para o consumidor.

Fevereiro

Redução de 4,199%

Reajuste correspondeu a uma redução de R$ 1,80 para o consumidor.

Março

Estabilidade

Abril

Aumento de 15,2%

Reajuste correspondeu a um amento de R$ 8 para o consumidor.

Maio

Aumento de 4,3%

Reajuste de R$ 3 não foi repassado ao consumidor.

Junho

Aumento de 9,59%

Reajuste correspondeu a um amento de R$ 8 para o consumidor.

Julho

Redução de 6,8%

Reajuste correspondeu a uma redução de R$ 5 para o consumidor.

Agosto