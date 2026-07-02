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Bahia registra queda no preço do gás de cozinha após novo reajuste

Queda foi aplicada pela Acelen no valor cobrado às distribuidoras de gás na Bahia

Redação
Por Redação
Botijões de gás de cozinha empilhados
Botijões de gás de cozinha empilhados - Foto: Marcello Casal | Agência Brasil

O preço do gás de cozinha na Bahia voltou a recuar após um reajuste aplicado pela Acelen, responsável pela Refinaria Mataripe. A mudança começou a valer na quarta-feira, 1 e já repercute no mercado ao longo desta quinta-feira, 2.

A redução aplicada pela concessionária foi de 6,9% no valor da tonelada vendida às distribuidoras. O produto passou de R$ 4.281 para R$ 3.985, segundo dados da própria empresa.

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Na ponta final da cadeia, o impacto tende a ser mais discreto, mas deve chegar ao consumidor. O Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sinrevgas) estima que o alívio no botijão pode alcançar até R$ 4, dependendo da revenda.

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A queda atual contrasta com o movimento do mês anterior, quando o setor registrou um aumento de 10%. Na ocasião, o botijão encareceu cerca de R$ 10 em todo o estado.

A Acelen afirma que os reajustes seguem uma dinâmica de mercado. Em nota, a empresa explicou que os preços da Refinaria de Mataripe são calculados com base em fatores como cotação internacional do petróleo, variação do câmbio e custos logísticos.

A concessionária reforça que esses valores não são fixos e podem oscilar periodicamente, acompanhando tanto altas quanto quedas desses indicadores. Segundo a empresa, a política adotada segue critérios técnicos e padrões internacionais do setor.

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acelen preço do gás Redução de preços Refinaria Mataripe

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