Bahia registra queda no preço do gás de cozinha após novo reajuste

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O preço do gás de cozinha na Bahia voltou a recuar após um reajuste aplicado pela Acelen, responsável pela Refinaria Mataripe. A mudança começou a valer na quarta-feira, 1 e já repercute no mercado ao longo desta quinta-feira, 2.

A redução aplicada pela concessionária foi de 6,9% no valor da tonelada vendida às distribuidoras. O produto passou de R$ 4.281 para R$ 3.985, segundo dados da própria empresa.

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Na ponta final da cadeia, o impacto tende a ser mais discreto, mas deve chegar ao consumidor. O Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sinrevgas) estima que o alívio no botijão pode alcançar até R$ 4, dependendo da revenda.

A queda atual contrasta com o movimento do mês anterior, quando o setor registrou um aumento de 10%. Na ocasião, o botijão encareceu cerca de R$ 10 em todo o estado.

A Acelen afirma que os reajustes seguem uma dinâmica de mercado. Em nota, a empresa explicou que os preços da Refinaria de Mataripe são calculados com base em fatores como cotação internacional do petróleo, variação do câmbio e custos logísticos.

A concessionária reforça que esses valores não são fixos e podem oscilar periodicamente, acompanhando tanto altas quanto quedas desses indicadores. Segundo a empresa, a política adotada segue critérios técnicos e padrões internacionais do setor.