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FALÊNCIA

Gigante dos refrigerantes, Grupo Dolly entra em perigo de falência

A empresa recebeu um pedido de falência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)

Franciely Gomes
Por
Refrigerantes da marca Dolly
Refrigerantes da marca Dolly - Foto: Divulgação

O Grupo Dolly está prestes a entrar em estado de falência. A empresa virou alvo de um pedido de falência apresentado conjuntamente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo (PGE-SP) nesta quarta-feira, 1º.

De acordo com informações divulgadas pela Folha de S. Paulo, a cobrança é resultado de dívidas acumuladas pelo grupo, que somam R$ 15,75 bilhões. O valor ainda inclui R$ 8,3 bilhões devidos à União, R$ 7,4 bilhões ao governo paulista e R$ 15 milhões ao FGTS.

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Em recuperação judicial desde 2018, o conglomerado de empresas está sendo acusado de realizar uma estratégia deliberada de “blindagem patrimonial”. Segundo as procuradorias, a ação consiste na desconstituição de bloqueios judiciais, com o intuito de frustrar execuções fiscais e criar novas estruturas para ocultar ativos.

As autoridades ainda garantem que o pedido de falência não decreta o encerramento das atividades do grupo. A ação visa manter a continuidade provisória dos negócios, porém com a gestão de um administrador judicial.

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economia empresa falência

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