Gigante do varejo amplia programa de empregos e chega a 140 mil vagas

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Uma das maiores redes varejistas do Brasil informou que já alcançou a marca de 140 mil contratações desde o início de uma parceria firmada com o Governo Federal, em 2023. A iniciativa busca ampliar o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade ao mercado de trabalho com carteira assinada.



Somente em 2026, segundo a Carrefour, mais de 30 mil admissões foram realizadas por meio do programa Acredita no Primeiro Passo, criado pelo governo para estimular a geração de empregos, a qualificação profissional e a autonomia financeira de beneficiários de programas sociais.

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Por meio da parceria, pessoas inscritas na iniciativa podem disputar vagas abertas pela rede varejista em diferentes regiões do país, com contratação pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



Além das admissões, a empresa afirma ter ampliado os programas internos de capacitação para preparar os novos colaboradores e ampliar as oportunidades de crescimento profissional dentro da companhia.

Segundo a vice-presidente de Jurídico, ESG e Assuntos Corporativos do Grupo Carrefour Brasil, Nelcina Tropardi, a iniciativa integra o compromisso da empresa com a geração de oportunidades e a redução das desigualdades.

O Grupo Carrefour Brasil é o responsável pelo programa e informou que as 140 mil contratações foram realizadas desde o início da parceria com o Governo Federal, em 2023.

O Cadastro Único (CadÚnico) é a base de dados do Governo Federal utilizada para identificar famílias de baixa renda e permitir o acesso a programas sociais. Nos últimos anos, o cadastro também passou a ser utilizado em ações voltadas à qualificação profissional e à inserção de trabalhadores no mercado formal.