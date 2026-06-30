DICAS SICOOB
Como equipar a casa para assistir a seleção sem prejudicar as finanças
Saiba como aplicar as estratégias para curtir a competição esportiva sem comprometer sua reserva
O clima do torneio de futebol mundial já contagiou os brasileiros. Entre a troca da TV por um modelo maior e a renovação dos itens da sala, o desejo de equipar a casa para os jogos é grande. Porém, o Sicoob faz um alerta essencial: a euforia não pode resultar em um "cartão vermelho" para a sua saúde financeira.
Manter o controle do dinheiro durante eventos esportivos exige estratégia. Para ajudar você a curtir a competição sem entrar no vermelho, reunimos as quatro orientações fundamentais de Renato Costa, educador financeiro do Sicoob.
1. Regra do impedimento: a compra é necessária?
Antes de realizar uma compra de impulso — como aquela televisão de 75 polegadas —, faça uma pausa. Questione-se: "Eu preciso disso agora ou a emoção do momento está ditando minha decisão?".
Muitas vezes, o equipamento que você já possui é suficiente. Adiar a compra permite um planejamento melhor e a chance de encontrar promoções reais posteriormente.
2. O "VAR" das finanças: compare preços
Não compre no primeiro impulso. O seu "VAR financeiro" é a pesquisa minuciosa. Durante grandes eventos, é comum que alguns estabelecimentos inflem preços para simular descontos falsos.
Utilize sites comparadores de preços e verifique o histórico de valores para garantir que você está diante de uma oferta legítima.
3. Jogo coletivo: divida os custos das confraternizações
Receber amigos e familiares é ótimo, mas não precisa ser um peso financeiro para uma única pessoa. Adote o "jogo coletivo":
- Cada convidado contribui com uma cota em dinheiro
- Ou cada um leva um item específico (comida ou bebida).
Essa prática colaborativa garante que a celebração seja memorável sem comprometer o orçamento mensal de quem organiza.
4. Evite a "prorrogação" no cartão de crédito
O parcelamento é uma ferramenta, não uma extensão da sua renda. Antes de dividir uma compra em várias vezes, analise se as parcelas caberão no seu orçamento dos próximos meses.
O ideal é que a diversão de hoje não vire um problema financeiro amanhã. Evite comprometer sua reserva de emergência por itens que não são de primeira necessidade.
Quer dominar suas finanças?
Aprender a gerenciar seu dinheiro é o maior golaço que você pode marcar. Para quem deseja se aprofundar, o Sicoob oferece suporte gratuito por meio de duas frentes:
- Se liga finanças: uma plataforma completa com cursos de educação financeira.
- Clínicas financeiras virtuais: consultorias individuais para quem precisa de ajuda personalizada para organizar o orçamento durante o período dos jogos.