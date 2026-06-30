Como equipar a casa para assistir a seleção sem prejudicar as finanças

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O clima do torneio de futebol mundial já contagiou os brasileiros. Entre a troca da TV por um modelo maior e a renovação dos itens da sala, o desejo de equipar a casa para os jogos é grande. Porém, o Sicoob faz um alerta essencial: a euforia não pode resultar em um "cartão vermelho" para a sua saúde financeira.

Manter o controle do dinheiro durante eventos esportivos exige estratégia. Para ajudar você a curtir a competição sem entrar no vermelho, reunimos as quatro orientações fundamentais de Renato Costa, educador financeiro do Sicoob.

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1. Regra do impedimento: a compra é necessária?

Antes de realizar uma compra de impulso — como aquela televisão de 75 polegadas —, faça uma pausa. Questione-se: "Eu preciso disso agora ou a emoção do momento está ditando minha decisão?".

Muitas vezes, o equipamento que você já possui é suficiente. Adiar a compra permite um planejamento melhor e a chance de encontrar promoções reais posteriormente.

2. O "VAR" das finanças: compare preços

Não compre no primeiro impulso. O seu "VAR financeiro" é a pesquisa minuciosa. Durante grandes eventos, é comum que alguns estabelecimentos inflem preços para simular descontos falsos.

Utilize sites comparadores de preços e verifique o histórico de valores para garantir que você está diante de uma oferta legítima.

3. Jogo coletivo: divida os custos das confraternizações

Receber amigos e familiares é ótimo, mas não precisa ser um peso financeiro para uma única pessoa. Adote o "jogo coletivo":

Cada convidado contribui com uma cota em dinheiro

Ou cada um leva um item específico (comida ou bebida).

Essa prática colaborativa garante que a celebração seja memorável sem comprometer o orçamento mensal de quem organiza.

4. Evite a "prorrogação" no cartão de crédito

O parcelamento é uma ferramenta, não uma extensão da sua renda. Antes de dividir uma compra em várias vezes, analise se as parcelas caberão no seu orçamento dos próximos meses.

O ideal é que a diversão de hoje não vire um problema financeiro amanhã. Evite comprometer sua reserva de emergência por itens que não são de primeira necessidade.

Quer dominar suas finanças?

Aprender a gerenciar seu dinheiro é o maior golaço que você pode marcar. Para quem deseja se aprofundar, o Sicoob oferece suporte gratuito por meio de duas frentes: