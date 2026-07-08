Preço de gás de cozinha cai e é vendido a R$ 142

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O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), popularmente conhecido como gás de cozinha, teve uma nova redução no preço de venda na Bahia. Neste mês, o botijão passou a ser comercializado a R$ 142 ao consumidor final.

O reajuste está ligado à redução no preço de venda às distribuidoras pela Acelen. Segundo a detentora da Refinaria de Mataripe, o valor da GLP registrou uma queda de 6,9%, em comparação ao mês anterior.

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De acordo com a Acelen, responsável pela Refinaria de Mataripe, o preço da tonelada para as distribuidoras caiu de R$ 4.281 para R$ 3.985 em julho deste ano.

A redução no gás de cozinha para os consumidores finais também sofreu redução em julho deste ano e foi vendido a um preço médio de R$ 142, segundo informou o Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sinrevgas) ao Portal A TARDE.

Retirada x entrega

O Sinrevgás informou que o preço do gás chega a variar a depender dos canais de distribuição do botijão nas revededoras, sendo nos modelos de retirada e entrega.

O valor pode ser comercializado em R$ 110 em caso de retirada dos botijões de gás em alguns estabelecimentos.

Apesar da redução média no preço de gás, registrado em revendedoras da Bahia em julho, cada estabelecimento comercial é livre para estabelecer o preço do botijão de gás ao consumidor final.

Outras reduções

O preço da Querosene de Aviação (QVA) também sofreu queda no preço das distribuidoras. O combustível saiu de R$ 5.549 para R$ 4.675, uma redução de 15,7%.

A moderação no preço do produto que abastece aviões e helicópteros no Brasil continua sendo uma das principais pautas do setor, que foi um dos mais afetados pelos recentes conflitos internacionais, entre o Irã e os Estados Unidos.

Ainda segundo a empresa, os preços dos produtos da Refinaria de Mataripe para as distribuidoras seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais; câmbio e frete, podendo variar para cima ou para baixo.

“A empresa possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado”, disse em nota.