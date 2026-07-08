Fabricante da Coca-Cola investe R$ 150 milhões e transforma fábrica brasileira

Siga o A TARDE no Google

O Grupo José Alves, responsável pela operação da Coca-Cola em parte da região Centro-Oeste, inaugurou a ampliação da fábrica da N&L Indústria, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. A expansão recebeu investimento de R$ 150 milhões e colocou a unidade entre as três maiores do segmento de produtos de limpeza no Brasil.

Com a modernização, a capacidade de produção saltou para mais de 1 milhão de unidades por dia entre detergentes em pó e sabão em barra. A planta industrial ocupa uma área de 109 mil metros quadrados, dos quais 60 mil são destinados à produção.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Grupo José Alves é responsável pela Refrescos Bandeirantes, empresa que realiza o envase e a distribuição dos produtos da Coca-Cola em Goiás, Tocantins e parte da região Centro-Oeste.

Estratégia aposta em produção integrada



Segundo a empresa, a unidade de produtos de limpeza seguirá o mesmo modelo adotado na operação de bebidas, com controle de todas as etapas da cadeia produtiva, da fabricação à distribuição.

De acordo com o grupo, a estratégia de verticalização permite ampliar o controle de qualidade, reduzir riscos de desabastecimento e acelerar o desenvolvimento de novos produtos. A estrutura também reúne logística própria, além de armazenamento e distribuição integrados.

A expectativa é ampliar a presença da marca em mercados como São Paulo e Minas Gerais, abastecendo grandes redes varejistas e outros clientes do setor.

Grupo responsável pela Coca-Cola - Foto: Telmec/YouTube

Grupo projeta faturamento de R$ 10 bilhões até 2034



Atualmente, o Grupo José Alves emprega cerca de 7 mil pessoas e atua em diferentes segmentos, como bebidas, produtos de limpeza, embalagens, educação, rastreamento de frotas e suplementos alimentares.

Para 2026, a companhia estima faturar R$ 4,4 bilhões. O plano de expansão prevê alcançar R$ 10 bilhões em receita até 2034, com a entrada em novos mercados e o fortalecimento da atuação em diferentes áreas da indústria.