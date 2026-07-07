Além da Black Friday: como o 7.7 e o 11.11 criaram um novo hábito de compra

O avanço no varejo à medida que novas tecnologias surgem e mudanças de comportamento e consumo moldam a estratégia do mercado, tem trazido novos desafios e competições ainda maiores para marketplaces.



Além de datas comerciais mundialmente conhecidas, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal e Ano Novo, grandes marcas multinacionais começaram a avançar na criação de comemorações próprias com objetivo de fortalecer vendas, mas também de atrair clientes, as famosas “datas duplas”.

Como surgiram as “datas duplas”?

As datas promocionais costumam, atualmente, concentrar grandes ofertas, cupons e vantagens especiais por tempo limitado; algumas em até 24h.



Esse modelo de venda teria surgido pelo mercado chinês, mas não como uma data comercial. O Alibaba foi o grande criador do conceito, quando na década de 1990, estudantes criaram o "Dia dos Solteiros" no dia 11/11. O e-commerce, então, aproveitou a criação para incentivar os presentes na data, mas também incentivando a comercialização por outras marcas no mesmo dia.



“O Dia dos Solteiros foi transformado em um festival de descontos, incentivando as pessoas a "se presentearem".Em poucos anos, o 11/11 tornou-se o maior evento de compras do mundo, superando a Black Friday e o Cyber Monday somados”, explica Patrícia Cotti, especialista em Inteligência de Mercado e Modelos de Negócios de Varejo/Consumo.

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Shopee e a fonte inesgotável de ofertas

Um exemplo bem sucedido é a da Shopee, com a estratégia no 11/11, mas também o 7/7, uma das principais datas promocionais do ano na plataforma. Com a vinda deles para o Brasil em 2019, a prática começou a ser também incentivada no país por outras marketplaces.

O método consiste no lançamento de diversas ofertas e vantagens exclusivas aos mais de 3 milhões de vendedores na plataforma no Brasil. A Shopee realiza mais um 7.7 Aniversário da Shopee nesta quinta-feira, 7 com ofertas de R$ 20 milhões em cupons e cupons VIP, além de ofertas como frete grátis.

De acordo com informações da gigante chinesa ao Portal A TARDE, a plataforma deve oferecer o “Descontão 7.7” com produtos que podem chegar a até 50% de desconto ao adicionar os cupons da plataforma, com estoque limitado. As ofertas estarão disponíveis ao longo do dia na plataforma e podem esgotar em minutos.

“Além dos benefícios diretos para quem compra, o 7.7 também representa uma oportunidade para os vendedores brasileiros ampliarem sua visibilidade, impulsionam vendas e alcançarem novos públicos em um momento de maior tráfego e intenção de compra dentro da plataforma”, disse a Shopee em nota.

O que há por trás dessa estratégia?

Para especialistas, essas datas criam tráfego e muita procura por promoções no varejo a fim de construir agendas promocionais que permitam capturar valor nessas datas. Além disso, as estratégias estão intrinsecamente ligadas não somente ao aumento de faturamento, do controle de estoque, previsibilidade de demanda e logística, mas também na facilidade da recorrência aos consumidores.

“A data dupla facilita a memorização pelo consumidor, é de fácil recordação. Também possui recorrência constante, o que faz com que a compra seja contínua, diferente da Black Friday que faz o consumidor esperar meses para comprar algo que está planejando com desconto. O ciclo curto facilita a recorrência, e gera fluxo e giro constante para o varejo”, continua a também diretora Executiva do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo (IBEVAR).

À medida que as marcas se moldam com as datas promocionais e comemorativas, incentivam a demanda e o preparo econômico do consumidor, impulsionando compras e mudando comportamentos.

“O consumidor responde bem a estímulos promocionais. O varejo sempre viveu dessas datas e dos calendários promocionais para gerar demanda, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia das Crianças, Volta às aulas, Páscoa, Natal porque tudo é pretexto para criar demanda e estimular demanda. O que essas novas datas trazem são fortes alavancas promocionais e muita gamificação, e isso gera impulso”, explica o consultor em varejo e consumo, Alberto Serrentino.

Uma mudança que veio para ficar

Patrícia Cotti explica que a prática de marketplaces muda o comportamento do consumidor e que a criação de novas datas promocionais mudaram a chamada “psicologia do consumo”.

“O que antes era um evento anual (como a Black Friday) tornou-se um ciclo mensal de recompra. Para o consumidor, isso é a segurança de preço competitivo e justo, o empurrão que faltava muitas vezes para conseguir se decidir pelas compras planejadas e um incentivo forte ao consumo, principalmente de produtos de maior valor agregado”, disse a especialista.

“Para as empresas, é a geração de uma venda corrente, como dito. Impactos em faturamento, controle de estoque e previsão de demanda, geração de relacionamento com a marca contínua, maior frequência de compras de um mesmo consumidor e, consequentemente, maior possibilidade de fidelização”, continuou ela.