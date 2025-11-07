'Gato' causa grande vazamento e deixa cidades da Bahia sem água

Barragem de Cristalândia, localizada no sudoeste baiano - Foto: Reprodução

Uma denúncia aponta que uma tentativa de uso irregular de água, conhecido como "gato", em uma adutora interrompeu o abastecimento de água, nesta quinta-feira, 6, nos municípios de Brumado e Malhada de Pedras, sudoeste da Bahia.

O vazamento de grandes proporções foi provocado em um trecho da adutora que leva a vazão total da água da barragem de Cristalândia para a estação de tratamento de Brumado. A denúncia aponta uma tentativa malsucedida de ligação clandestina e uso irregular de água para irrigação agrícola.

Sendo assim, o bombeamento de água precisou ser interrompido na adutora, bem como nos dois municípios, os quais ficaram sem abastecimento. O reparo foi concluído pela Embasa, na madrugada desta sexta-feira, 7, e o abastecimento está, sendo retomado gradativamente.

“É lamentável ver que essa prática de ligações clandestinas, ao longo dos 43 quilômetros dessa adutora, continue sendo praticada, apesar de várias operações de combate realizadas pela Embasa, com o apoio das polícias civil e militar, disse gerente regional da Embasa Leomar Silva.

E emendou:

"Nesta adutora, somente nos últimos 12 meses, já registramos 10 boletins de ocorrência evidenciando furto de água e o desta quinta-feira, 6, vem se somar a esse número. O mais nocivo dessa prática é o prejuízo para milhares de pessoas que ficam sem água pra as necessidades, já que tem alguém que decidiu furtar água destinada ao abastecimento público para fins agrícolas”, concluiu Leomar.