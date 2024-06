Georges Humbert palestra sobre Agricultura no Brasil na Espanha | A TARDE

Na semana do meio ambiente, o professor doutor Georges Humbert e presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (Ibrades), teve destaque após palestrar na Universidade de Alicante, na Espanha. Ele falou sobre sustentabilidade nos setores de Energia e Agricultura do Brasil.

Na ocasião, ele apresentou as seguintes conclusões ao trabalho de pesquisa apresentado:

- Para ser sustentável o Brasil precisa focar no desenvolvimento humano e econômico, dado seus índices e potencialidades ecológicas superiores à média mundial

- O Brasil é fonte de segurança energética, alimentar e hídrica

- O Brasil presta serviços ambientais ao planeta, sem a devida contrapartida financeira, sendo credor dos demais países

- O desequlíbrio da sustentabilidade no Brasil, no que tange aos índices econômicos e humanos, pode causar insegurança alimentar, energética e hídrica no planeta.

Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade

O Ibrades foi responsável por organizar o II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade nos dias 9 e 10 de maio, em Salvador. O evento abordou temas voltados para energia, práticas sustentáveis, economia náutica, mudanças climáticas, entre outros assuntos que permeiam o futuro ambiental.

Segundo Humbert, o Congresso realizou uma edição com 100% carbono zero em parceria com a Associação Brasileira de Empresas de Base Florestal (Abaf) e o Grupo Index nessa iniciativa.

“Eu queria destacar uma entrega que é uma novidade que não teve no ano passado, mas que nosso congresso foi carbono zero. Teve 100% de suas emissões de gases neutralizadas em parceria com a Associação Brasileira de Empresas de Base Florestal, carbonos que foram emitidos, seja nas viagens, nos palestrantes, circulações de pessoas, uso de equipamentos, de energia, energia renovável predominante com a parceria com a Neoenergia. Essa neutralização do carbono foi calculada por essa empresa parceira, a quantidade de emissões, com metodologia aprovada nacional e internacionalmente. O Plantio das mudas de árvores para compensar essas emissões será feito pela Abaf”, pontuou.



