Gigante de bebidas abre 370 vagas de emprego na Bahia em diversas áreas

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A Solar Coca-Cola está com 370 vagas de emprego abertas na Bahia, distribuídas entre contratações efetivas e temporárias. As oportunidades contemplam 12 cidades do estado, incluindo Salvador, Feira de Santana, Simões Filho e Vitória da Conquista, e abrangem funções que exigem desde o ensino fundamental completo.

Do total de vagas, 320 são para contratação efetiva, com previsão de ingresso dos profissionais até janeiro. As outras 50 fazem parte do programa Plano Verão, criado para reforçar as operações da empresa durante o período de maior consumo de bebidas e as festas de fim de ano.

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As admissões para as vagas temporárias acontecem entre outubro e dezembro, com contratos de 30 a 120 dias.

Quais são as vagas disponíveis?

As oportunidades incluem cargos nas áreas de produção, logística, vendas e administração. Entre as funções anunciadas estão:

Promotor de Vendas;

Auxiliar de Entrega;

Auxiliar de Expedição;

Auxiliar de Produção;

Operador de Empilhadeira;

Operador de Execução de Vendas;

Técnico de Produção;

Assistente Administrativo;

Motorista de Entrega;

Controlador de Pátio.

Em quais cidades há vagas?

As oportunidades estão distribuídas pelos seguintes municípios baianos:

Salvador

Simões Filho

Feira de Santana

Alagoinhas

Barreiras

Seabra

Vitória da Conquista

Porto Seguro

Ilhéus

Ribeira do Pombal

Paulo Afonso

Quais são os requisitos?

As exigências dependem da função escolhida. A maior parte das vagas solicita ensino médio completo, mas também existem oportunidades para candidatos com ensino fundamental.

Alguns cargos possuem requisitos específicos:

Promotor em rota motorizada: CNH nas categorias A ou AB;

Motorista de entrega: CNH categoria D e experiência;

Operador de empilhadeira: curso específico e experiência;

Controlador de pátio: experiência anterior na função.

Benefícios oferecidos

Os profissionais contratados terão acesso a um pacote de benefícios que inclui vale-transporte, cesta básica, plano de saúde e tíquete-refeição, além de outras vantagens previstas pela empresa.

A Solar também disponibiliza vagas para pessoas com deficiência (PcD) e oportunidades afirmativas voltadas à contratação de mulheres nas áreas comerciais de logística e vendas. Na Bahia, as vagas de assistente administrativo são exclusivamente afirmativas.

Como se candidatar às vagas da Solar Coca-Cola?

Os interessados devem acessar a plataforma oficial de recrutamento da empresa, onde é possível consultar os cargos disponíveis, as cidades de atuação e os requisitos de cada oportunidade.

Inscreva-se pelo site oficial da Solar Coca-Cola

As oportunidades temporárias podem ser identificadas pela indicação “Plano Verão” na plataforma.

A empresa não informou uma data única para o encerramento das inscrições. Por isso, os candidatos devem acompanhar a disponibilidade das vagas diretamente no portal.