Gincana solidária: programa vai beneficiar Obras Sociais Irmã Dulce

Voluntários em visita técnica ao viveiro que será revitalizado - Foto: Divulgação

O Centro Educacional Santo Antônio (CESA), das Obras Sociais Irmã Dulce, em Simões Filho, foi escolhido para ser uma das instituições beneficiadas pela Gincana do Voluntariado 2025, promovida por integrantes da Braskem e convidados. Durante três meses, a iniciativa realizará ações voltadas a organizações que desenvolvem trabalhos sociais na Região Metropolitana de Salvador. O grupo irá revitalizar no local um viveiro de plantas que servirá de espaço para aulas práticas de Educação Ambiental.



A iniciativa faz parte do Programa de Voluntariado da empresa, que acontece desde 2017. Veterano na ação, Alexandre Araújo, analista de Planejamento da Braskem, conta que sempre se envolveu com ações de voluntariado, mas que em 2022, com o nascimento da filha, quis participar mais ativamente. “Até para ser um exemplo para ela, em servir ao próximo, especialmente a quem mais precisa”, diz.

Alexandre destaca que as ações da equipe na gincana estão alinhadas com as causas de responsabilidade social da Braskem. “A ideia de revitalizar o viveiro tem tudo a ver com a questão da economia circular e mudanças climáticas. No local as crianças poderão plantar mudas e cultivar mais o verde, além de serem incentivadas a pensar no consumo consciente da água e do solo”, acrescenta.

Gincana do Voluntariado - Por cerca de três meses, o voluntário pode realizar ações em parceria com uma instituição escolhida pelo grupo. Além dos integrantes da Braskem, podem participar como convidados familiares, funcionários de empresas terceirizadas, clientes e empresas do Polo Industrial de Camaçari.

Nos últimos cinco anos, a Gincana do Voluntariado contou com a participação de 840 pessoas envolvidas. As ações promovidas pelos grupos devem estar alinhadas às causas de responsabilidade social da Braskem: economia circular e mudanças climáticas; educação profissional e tecnológica; e inclusão social.

Ao final da gincana, é feita a distribuição de premiações no valor de R$ 10 mil para a instituição vinculada as equipes cujas ações impactaram o maior número de beneficiários diretos; que atingiu a maior média de horas voluntárias; e para a instituição com o maior número de voluntários envolvidos na ação.