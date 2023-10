Governador quer que Estado toque obra do VLT: “pra adiantar” | A TARDE

Na manhã desta quarta-feira, 11, o governador Jerônimo Rodrigues (PT), participou da assinatura do acordo entre a Bahiagás e a empresa GNLink para ampliar fornecimento de gás natural no Estado. No evento, ele falou sobre a decisão que envolve a construção do Veículo Leve de Transporte (VLT), em Salvador.

Questionado pelo Portal A Tarde sobre uma possível Parceria Público-Privada (PPP), Jerônimo não bateu o martelo. Ele acredita que uma obra pública ofereça mais celeridade. “Nós estamos justamente nessas últimas horas fechando os últimos detalhes, porque como nós vamos ter recurso do governo federal, do PAC, nós vamos ter que dialogar com a Casa Civil (Governo Federal). O meu interesse nesse momento era a obra pública, pra adiantar e acelerar o lado, e depois a gente fazer a concessão do PPP. Mas nós estamos ponderando”, disse o governador.

Ainda de acordo com Jerônimo, a decisão sobre a responsabilidade por tocar a obra dever ser definida nos próximos dias. “Espero que essa semana vocês possam ter essa novidade. Uma coisa eu garanto, eu vou trabalhar pra que o Subúrbio, que é o trecho que de repente tinha esse comprometimento, tenha de imediato uma mobilidade garantida com preço bom e com qualidade”, concluiu.