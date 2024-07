Governador se compromete em construir centro de Ginástica Rítmica

Petista reforçou que iniciará as buscas para erguer o novo equipamento - Foto: Téo Mazzoni | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se comprometeu nesta quarta-feira, 26, em construir um novo centro de treinamento de ginástica rítmica voltado para os interessados na modalidade. O compromisso do petista surge após os pedidos de integrantes da atividade esportiva para a concessão de um equipamento exclusivo.

"Me comprometi com a Ginástica Rítmica que vamos encontrar um espaço para fazer um centro de treinamento desse para a Ginástica Rítmica da Bahia", declarou.

A novidade foi anunciada em discurso durante o lançamento dos programas Bolsa Esporte e FazAtleta 2024, no Centro de Treinamento de Boxe e Artes Marciais Waldemar Santana, localizado na Cidade Baixa. Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ainda relembrou o antigo Ginásio de Esportes Antônio Balbino, conhecido também como Balbininho, desativado em 2010, para a construção da nova Arena Fonte Nova.

O petista reforçou que iniciará as buscas para erguer o novo equipamento para as atividades esportivas.

“Compromisso meu! Vocês lembram que nós tínhamos o Balbininho e com a vinda da Copa do Mundo abrimos mão para construir aquela beleza de estádio que é a Arena Fonte Nova", disse. "Mas a gente vai achar um lugar que caiba um complexo com diversos centros desses”, concluiu