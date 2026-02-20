Governo autoriza obra para atender 400 mil pessoas na região de Irecê

Siga o A TARDE no Google

Meta é elevar cobertura para 60%, impactando diretamente na saúde pública e na qualidade de vida local - Foto: Feijão Almeida | GOV-BA

O Governo da Bahia deu um passo decisivo para solucionar o histórico desafio do abastecimento no semiárido. Nesta sexta-feira, 20, o governador em exercício, Geraldo Júnior (MDB), autorizou a licitação para a primeira etapa da ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) de Irecê.

A obra, que vai captar água do Rio São Francisco, vai dobrar a capacidade da Estação de Tratamento de Itaguaçu da Bahia, saltando de 500 para 1.000 litros por segundo.

O projeto vai ser executado pela Embasa e deve beneficiar diretamente mais de 419 mil pessoas em 16 municípios, incluindo Irecê, João Dourado, Lapão e Canarana.

“É uma obra de grande importância que vai transformar vidas, fruto da parceria entre os governos federal, estadual e municipal”, destacou Geraldo Júnior durante a solenidade.

Investimento e expansão

Além do reforço no abastecimento, o presidente da Embasa, Gildeone Almeida, anunciou um aporte de R$ 40 milhões para a ampliação do esgotamento sanitário em Irecê. A meta é elevar a cobertura para 60%, impactando diretamente na saúde pública e na qualidade de vida local.

Barragem de Mirorós

A comitiva, que contou com a presença do ministro Rui Costa, também confirmou a duplicação da Barragem de Mirorós, em Ibipeba. Inserida no Novo PAC, a obra vai contar com R$ 80 milhões em investimentos.

De acordo com o ministro, o objetivo é duplo: garantir o consumo humano e fortalecer a produção agrícola.

“São investimentos que representam o cuidado com as pessoas e a geração de empregos”, afirmou Rui Costa.

Os municípios beneficiados foram: América Dourada, Barra do Mendes, Barro Alto, Canarana, Central, Cafarnaum, Ibititá, Ibipeba, Itaguaçu da Bahia, Irecê, João Dourado, Jussara, Lapão, Presidente Dutra, São Gabriel e Uibaí.