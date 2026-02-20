Menu
SEGURANÇA HÍDRICA

Governo autoriza obra para atender 400 mil pessoas na região de Irecê

Ampliação vai garantir água para 16 municípios pelos próximos 30 anos.

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

20/02/2026 - 15:51 h

Meta é elevar cobertura para 60%, impactando diretamente na saúde pública e na qualidade de vida local
Meta é elevar cobertura para 60%, impactando diretamente na saúde pública e na qualidade de vida local

O Governo da Bahia deu um passo decisivo para solucionar o histórico desafio do abastecimento no semiárido. Nesta sexta-feira, 20, o governador em exercício, Geraldo Júnior (MDB), autorizou a licitação para a primeira etapa da ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) de Irecê.

A obra, que vai captar água do Rio São Francisco, vai dobrar a capacidade da Estação de Tratamento de Itaguaçu da Bahia, saltando de 500 para 1.000 litros por segundo.

Leia Também:

Zona Azul é suspensa em Coité após comissão ignorar parecer técnico
Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM

O projeto vai ser executado pela Embasa e deve beneficiar diretamente mais de 419 mil pessoas em 16 municípios, incluindo Irecê, João Dourado, Lapão e Canarana.

“É uma obra de grande importância que vai transformar vidas, fruto da parceria entre os governos federal, estadual e municipal”, destacou Geraldo Júnior durante a solenidade.

Investimento e expansão

Além do reforço no abastecimento, o presidente da Embasa, Gildeone Almeida, anunciou um aporte de R$ 40 milhões para a ampliação do esgotamento sanitário em Irecê. A meta é elevar a cobertura para 60%, impactando diretamente na saúde pública e na qualidade de vida local.

Barragem de Mirorós

A comitiva, que contou com a presença do ministro Rui Costa, também confirmou a duplicação da Barragem de Mirorós, em Ibipeba. Inserida no Novo PAC, a obra vai contar com R$ 80 milhões em investimentos.

De acordo com o ministro, o objetivo é duplo: garantir o consumo humano e fortalecer a produção agrícola.

“São investimentos que representam o cuidado com as pessoas e a geração de empregos”, afirmou Rui Costa.

Os municípios beneficiados foram: América Dourada, Barra do Mendes, Barro Alto, Canarana, Central, Cafarnaum, Ibititá, Ibipeba, Itaguaçu da Bahia, Irecê, João Dourado, Jussara, Lapão, Presidente Dutra, São Gabriel e Uibaí.

