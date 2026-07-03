INVESTIMENTOS
Governo da Bahia entrega novos centros de segurança e apoio à mulher
Com investimentos de R$ 4,3 milhões, Estado descentraliza serviços essenciais de segurança pública
O Governo da Bahia intensificou a descentralização de serviços públicos nesta sexta-feira, 3. Com um aporte superior a R$ 4,3 milhões, os municípios de Licínio de Almeida, Banzaê e Bom Jesus da Lapa receberam novas estruturas voltadas para a segurança pública, proteção social e regularização de trânsito.
As entregas integram o plano estadual de levar atendimentos essenciais para mais perto da população, reduzindo a necessidade de deslocamento para grandes centros urbanos.
Reforço na segurança em Licínio de Almeida
Licínio de Almeida agora conta com uma nova Delegacia Territorial da Polícia Civil e um Pelotão da Polícia Militar. Com investimento de R$ 2,8 milhões, a estrutura localizada no conjunto habitacional foi projetada para otimizar o patrulhamento ostensivo e a eficiência das investigações criminais na região.
Apoio especializado à mulher em Banzaê
Banzaê inaugurou a sala Elas à Frente, um marco na rede de proteção local. Funcionando junto ao CREAS, o espaço oferece:
- Acolhimento humanizado e escuta qualificada;
- Encaminhamento à rede de assistência;
- Atendimento especializado para mulheres indígenas, integrando o respeito às tradições locais com políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero.
A iniciativa é uma colaboração estratégica entre a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades).
Modernização do Detran-BA em Bom Jesus da Lapa
A descentralização dos serviços de trânsito avançou no território do Velho Chico. A nova unidade do Detran-BA em Bom Jesus da Lapa recebeu R$ 1,5 milhão em investimentos de informatização e mobiliário.
A sede na avenida Agenor Magalhães agora centraliza serviços essenciais para motoristas da região:
- Habilitação: primeira CNH, adição e mudança de categorias.
- Veículos: vistorias, transferências de propriedade e regularização documental.