Governo do Estado presta assistência às vítimas de acidente na BR-324

Três pessoas morreram no acidente

O Governo da Bahia, por meio das secretarias estaduais, está prestando suporte às vítimas do acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira, dia 11, na BR-324, nas proximidades de Candeias. O acidente envolveu uma van que transportava pacientes do município de Mutuípe, no Vale do Jiquiriçá, em direção a Salvador e deixou três pessoas mortas.

O veículo transportava 16 passageiros. Os feridos foram socorridos pela Via Bahia e Samu e encaminhadas para atendimento médico. Um paciente foi levado ao Hospital Municipal de Candeias e seis para a emergência do Hospital do Subúrbio, em Salvador. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também está no local realizada perícia e fazendo a remoção dos corpos.

A secretária da Saúde, Roberta Santana, lamentou profundamente o ocorrido e destacou que o Estado está empenhado em prestar total assistência. "Lamentamos profundamente o acidente envolvendo a van de transporte de pacientes de Mutuípe para Salvador. Nossa prioridade é garantir apoio integral às vítimas e suas famílias, seguindo as diretrizes do governador Jerônimo Rodrigues. Estamos acompanhando de perto o estado de saúde dos feridos. Além disso, o governo está mobilizando todos os recursos para o atendimento médico e suporte às famílias das três vítimas fatais", afirmou a secretária.

A secretária também reforçou o compromisso do governo em prestar todo o auxílio necessário. "Imediatamente, entrei em contato com o secretário municipal de Mutuípe para coordenarmos as ações de assistência, reafirmando nosso compromisso em apoiar as famílias e vítimas neste momento de dor e sofrimento", concluiu.