Saiba quem são as vítimas do acidente que deixou três mortos na BR-324

A Polícia Civil já identificou quem são as três vítimas que perderam a vida após um grave acidente entre uma van, que transportava pacientes para um tratamento em Salvador, na BR 324, nas imediações do município de Candeias.

Todas as vítimas mortais são mulheres: Marinalva dos Santos Bastos, de 60 anos; Maria Santos Souza Bastos, de 62; e Ildenice de Melo



Equipes da Central de Flagrantes da Região Metropolitana de Salvador estiveram no local para realizar as primeiras diligências de polícia judiciária. Os laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica ajudarão a determinar as circunstâncias do acidente.