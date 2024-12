Governo do estado vai entregar 200 viaturas a PM na próxima semana

Anúncio foi feito durante entrevista à Rádio A TARDE nesta quarta pelo Comandante Coronel Paulo Coutinho - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE (arquivo)

O Governo do Estado vai entrar com mais 200 viaturas para a Polícia Militar da Bahia. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 27, pelo Comandante-Geral da PMBA, Paulo Coutinho, em entrevista "Isso é Bahia" da Rádio A TARDE fm, ao falar do lançamento da operação Verão, que aconteceu anualmente durante o período.

"Na próxima semana vamos lançar a operação verão, lançada anualmente, e que a gente vai levar muitos mais policiais às ruas. Vamos fazer também uma grande entrega de viaturas para serem utilizadas durante o período em todas as regiões do estado. Uma previsão de entrega de 200 viaturas que serão utilizadas pela Polícia Militar".

A entrega, que ainda não tem data definida, deve contar com a presença do governador do estado Jerônimo Rodrigues (PT).

Ao final, Coutinho anda mandou uma mensagem para a população baiana. "Fiquem tranquilos que nós estaremos nas ruas levando cada vez mais um policiamento de qualidade e pensando em você, cidadão, que é nosso maior cliente, e não esqueçam que a Polícia Militar é um grande patrimônio do baiano".