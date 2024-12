Polícia Militar deflagra mais uma edição da operação Força Total Nacional

- Foto: Divulgação

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) participa da 9ª edição da Operação Força Total Nacional, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 21, em todo o Brasil. A ação coordenado entreas PMs de todo o país, visa o combate à criminalidade. Com este marco, a Bahia realiza sua 36ª edição da Operação Força Total.

Segundo a Polícia Militar, em suas edições anteriores no estado, a operação apresentou resultados expressivos, como a apreensão de armas e drogas, prisões de indivíduos envolvidos em atividades criminosas e a recuperação de bens subtraídos.

Esses números reforçam a importância do esforço conjunto e do uso estratégico de recursos no combate ao crime, impactando diretamente na redução de delitos e no fortalecimento da sensação de segurança da população baiana.