Operação contra lavagem de dinheiro cumpre sete mandados na Bahia

Seis mandados de busca e um de prisão preventiva foram cumpridos, nesta quinta-feira, 14, nas cidades de Vitória da Conquista e Urandi, no sudoeste baiano, durante deflagração da ‘Operação Argento’, que combate o esquema de lavagem de dinheiro de tráfico de drogas de facção criminosa com atuação nacional.

A ação, que acontece em quatro estados, faz parte da 'Operação Argento', uma ação conjunta coordenada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e pela Receita Federal (RFB).

A 'Operação Argento' é um desdobramento da 'Operação Plata', realizada em fevereiro de 2023, que já havia desvendado parte da estrutura do grupo, resultando em prisões e condenações de vários membros.



Segundo a polícia, um dos principais operadores do esquema de lavagem foi preso por equipes do Gaeco em Vitória da Conquista. A Justiça determinou bloqueio de mais de R$ 2 bilhões em bens e valores vinculados à facção, em uma tentativa de desestabilizar a estrutura financeira da organização criminosa, alcançando a indisponibilidade de bens de 101 pessoas. Segundo o MPRN, antes da operação, foram analisadas 468 contas bancárias nas quais foram movimentados R$ 1,6 bilhão entre 2014 e 2024.

O homem preso pelo Gaeco baiano seria um dos principais comparsas de Valdeci Alves dos Santos, apontado como cabeça do esquema de lavagem e um dos chefes da facção. Conhecido também pelos apelidos de Pintado, Vermelho, Prateado, Colorido ou Tio, Valdeci está preso desde abril de 2022 em unidade do Sistema Penitenciário Federal.

Empresas de fachada:

As investigações apontam que o grupo lavava os recursos por meio de empresas de fachada, compra e venda de imóveis de luxo e com aquisição de cavalos de raça. Na Bahia, os mandados cumpridos pelo Gaeco incluíram também busca e apreensão de dinheiro, celulares, joias e outros materiais que serão analisados para aprofundar as investigações.