Governo investe R$ 29 milhões em helicóptero, drones e viaturas | A TARDE

Um helicóptero, 25 drones e 84 viaturas foram entregues pelo Governo do Estado para o Corpo de Bombeiros Militar e para a Polícia Militar, reforçando as operações de resgate, de combate à incêndio e ao crime organizado. Solenidade aconteceu na manhã desta segunda-feira, 15, na Lagoa do Abaeté, em Salvador. O investimento foi de cerca de R$ 29 milhões.

Para o CBM, a aeronave de asa rotativa e os drones vão reforçar ações de resgate, combate a incêndios florestais, monitoramento ambiental, entre outras atividades. Os equipamentos tecnológicos serão distribuídos para as Bases Oeste, Chapada, Norte e Sudoeste com sedes em Barreirras, Lençóis, Juazeiro e Vitória da Conquista, respectivamente.

A solenidade marcou também o lançamento do Centro de Gestão de Vetor Aéreo (CGVA), criado através da Lei 14.572, de maio de 2023, com a autorização para a formação da primeira turma de pilotos.

"Nos últimos 15 meses realizamos entregas semanalmente para as Forças da Segurança Pública. Seguiremos investindo em equipamentos, estruturas e efetivos. Não daremos trégua ao crime organizado”, destacou o titular da SSP, Marcelo Werner.

Viaturas são entregues em evento | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Polícia Militar

Neste pacote, a PM recebeu viaturas semiblindadas, ônibus e microônibus, caminhões baú, motocicletas, caminhonetes e vans, com suporte para o deslocamento de cães policiais.

Os veículos apresentados serão destinados para unidades operacionais da capital e interior do estado.

Autorizações

Durante a solenidade, o Governo do Estado autorizou a aquisição de três caminhonetes e uma van para a Superintendência de Telecomunicações da SSP, quatro microônibus para a unidades-escola da PM e 180 motocicletas para a PM. Serão investidos mais 9,4 milhões na aquisição dos veículos.