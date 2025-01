Governo negocia voo direto do Benin para Bahia

Programação oficial deve ser feita pelo secretário de Turismo, Maurício Bacelar - Foto: Matheus Landim | GOVBA

O governo da Bahia deve estreitar ainda mais os laços com o Benin, assim como a prefeitura de Salvador vem fazendo. Na próxima quarta-feira, 8, o secretário estadual de Turismo (Setur), Maurício Bacelar desembarca no país na tentativa de estabelecer um novo voo inédito, ligando a capital baiana e a cidade de Cotonou.

A programação da visita oficial inclui encontros com o presidente Patrice Talon e governantes locais, reuniões com companhias aéreas e empresas de turismo que atuam no continente africano, a fim de negociar os termos para a oferta da conexão aérea. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, participará da missão, representando o presidente Lula (PT), que já autorizou a abertura do espaço aéreo brasileiro para receber voos do Benin.

Leia também

>> Entenda imbróglio entre governo e prefeitura envolvendo VLT no Subúrbio

>>Bahia deve receber mais de 9 milhões de visitantes na alta temporada

>>Presidente do Benin quer fortalecer relação entre Bahia e África

A Bahia e Benin assinaram, no mês de setembro, um protocolo de cooperação para o intercâmbio turístico e cultural, que prevê o reconhecimento dos potenciais dos dois destinos turísticos, que têm na história da escravidão no Brasil o principal elo, com forte influência dos beninenses escravizados na religiosidade, musicalidade e culinária baianas.

“Em dezembro, enviamos uma missão para visita técnica e levantamento de atrativos para a composição de pacotes de viagem para que os baianos visitem o Benin. O mesmo acontecerá com profissionais de turismo do país africano, que virão se familiarizar com o potencial da Bahia. Certamente, os primeiros clientes do novo voo serão adeptos do candomblé, pesquisadores, historiadores e antropólogos”, explica Bacelar.

Os integrantes da comitiva, que também conta com o assessor especial do governo, Ivan Alex, conhecerão os principais pontos turísticos das cidades de Cotonou, Porto-Novo e Uidá, onde participarão da segunda edição do Festival das Culturas Ancestrais Vodun, culto que inspirou a criação do candomblé de nação jeje. O Balé Folclórico da Bahia se apresentará durante o evento.