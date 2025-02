Greve do transporte metropolitano: veja cidades que podem ser afetadas

Cerca de dez cidades devem ser afetadas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma assembleia será realizada nesta segunda-feira, 27, para os rodoviários da Região Metropolitana de Salvador (RMS) avaliarem uma possível proposta das empresas e decidirem se mantêm o indicativo de greve prevista por tempo indeterminado a partir da terça-feira, 28. Caso a greve aconteça, cerca de dez cidades deverão ser afetadas.

O Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da Região Metropolitana (Sindmetro), convocou a paralisação no último dia 16, após a Associação das empresas de transporte metropolitano (Abemtro) anunciar que não irá mais operar as linhas que ligam as cidades da RMS à capital baiana.

A medida inclui as empresas Cidade Sol, Expresso Vitória, Expresso Metropolitano, Atlântico Transportes, ATP Transportes e Avanço Transportes.



Leia mais:



>> “Greve histórica”, diz sindicato sobre paralisação do transporte metropolitano

>> Avião agrícola cai em fazenda na Bahia após atingir fiação elétrica

>> Polícia prende pais de criança de 2 anos levada sem vida para hospital

Ao todo, com a greve, cerca de dez cidades devem ser afetadas: Lauro de Freitas, Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Santo Amaro, Simões Filho, Camaçari, São Sebastião do Passé, Linha Verde e Mata de São João.

A principal reivindicação da categoria é o reajuste salarial que, inicialmente, seria de 4%. No entanto, as empresas apenas ofereceram 1,24%, proposta que foi rejeitada pelo Sindicato.

Outro ponto debatido é um acréscimo de 10% no valor do tíquete alimentação, que atualmente é de R$ 25, além da inclusão do vale-transporte com integração ao metrô. Atualmente, o cartão utilizado pelos trabalhadores para se locomoverem só permite o acesso aos ônibus.