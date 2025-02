“Greve histórica”, diz sindicato sobre paralisação do transporte metropolitano

O Sindrod convocou a paralisação no último dia 16 - Foto: Reprodução

Os rodoviários da Região Metropolitana de Salvador (RMS) realizam uma assembleia nesta segunda-feira, 27, às 15h, para avaliar uma possível proposta das empresas e decidir se mantêm o indicativo de greve por tempo indeterminado a partir da terça-feira, 28. De acordo com o sindicato dos Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador (Sindimetro), Mário Cleber, a paralisação será histórica para a categoria.

"Nós tentamos de tudo, foram mais de três meses de negociações, precisamos do nosso reajuste, precisamos do nosso retorno, do nosso benefício, que nós concedemos durante a greve a Covid-19. Então, estamos convocando os trabalhadores para 15h na saída do sindicato, nesta segunda-feira, para a preparação da greve, que deverá ser uma greve histórica”, disse em entrevista ao Balanço Geral, na Rádio Sociedade.

O Sindimetro convocou a paralisação no último dia 16, após a Associação das empresas de transporte metropolitano (Abemtro) anunciar que não irá mais operar as linhas que ligam as cidades da RMS à capital baiana. Segundo Mário, a categoria está disposta a ouvir qualquer proposta que os empresários tenham para colocar, mas que a situação não é fácil do sistema metropolitano.

“Há um desgaste da frota, os trabalhadores já estão angustiados e nós precisamos retornar alguns benefícios que nós concedemos, precisamos do reajuste salarial, a alta do custo de vida está muito grande. Então, nós estamos unidos, preparados para fazer uma grande greve, se caso seja necessário”.

“Estamos dispostos a resolver o problema sem greve. Dia 30 de janeiro agora, fechamos a folha de pagamento e precisamos receber os janeiro, que é pago em fevereiro. Então, estamos convictos de que estamos no caminho certo e ficamos tristes pelos passageiros, pelos usuários que não têm culpa de nada. E quero aqui avisar que não, o reajuste da tarifa não mais contempla as empresas, segundo eles, porque o caso está muito grave”, completou.

A decisão das empresas foi protocolada no dia 14 deste mês, junto à Agência Reguladora dos Transportes no estado (Agerba). Segundo a Abemtro, a partir de 15 de fevereiro todas as concessionárias deixarão de operar.

A medida inclui as empresas Cidade Sol, Expresso Vitória, Expresso Metropolitano, Atlântico Transportes, ATP Transportes e Avanço Transportes. A paralisação vai afetar os municípios de Lauro de Freitas, Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Santo Amaro, Simões Filho, Camaçari, São Sebastião do Passé, Linha Verde e Mata de São João.